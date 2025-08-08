Francella protagoniza ‘Homo Argentum’, una mirada irónica y mordaz sobre la argentinidad

Laura Guarinoni

Buenos Aires, 8 ago (EFE).- El actor argentino Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes en ‘Homo Argentum’, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat que explora con humor, ternura y mucha ironía las múltiples caras del ADN argentino.

El filme, que se estrena en las salas argentinas el 14 de agosto, antes de iniciar su periplo internacional, nació de una idea del propio Francella, quien, en pleno rodaje de la serie ‘El Encargado’ (también creada por Cohn y Duprat, en 2022), propuso a los directores ver ‘Los monstruos’ (1963), una comedia neorrealista italiana dirigida por Dino Risi.

“Me marcó mucho la película. Era de episodios con mucho humor. Hablaban del gen italiano, que se los veía de cuerpo y alma, con humor, con crítica social, con reflexión. Les dije: ‘Habría que hacer eso con el gen nuestro, el argentino'», contó a EFE Francella.

Aquella idea se convirtió en una antología de cuarenta historias escritas por Andrés Duprat, Mariano Cohn, Gastón Duprat y un equipo de guionistas. Dieciséis de ellas fueron filmadas y el resultado es ‘Homo Argentum’, un retrato colectivo de la sociedad argentina desde un abanico de tonos y géneros que van del drama a la comedia negra.

“Fuimos tamizando y quedaron estas dieciséis, bien antagónicas. Se ve reflejado cómo somos los argentinos: solidarios, generosos, familieros, chantas. Creo que va a haber mucha identificación”, dijo Francella.

Y agregó: “En todos buscamos algo incorrecto para que se genere el debate o invite a la reflexión».

El gen argentino

Las historias de Cohn y Duprat van desde un padre que intenta echar a su hijo adulto de la casa hasta un hombre que cambia dólares a pesos argentinos en la calle Florida, zona comercial de Buenos Aires.

Francella encarna también a un director de cine, un viudo que empieza una nueva relación y un devoto cura de un barrio vulnerable, entre otros personales.

Cada uno es autónomo, pero en conjunto dibujan una cartografía social reconocible: contradictoria y muchas veces incómoda.

Cohn y Duprat, conocidos por películas como ‘El ciudadano ilustre’ y ‘Competencia oficial’, aseguraron a EFE que no buscaron retratar ‘lo argentino’ de forma definitiva, sino presentar un “retrato de diferentes tipos de argentinos”.

«Son totalmente diferentes. Lo que buscábamos era ese registro, con diferentes tonos, y cada uno toca una cuerda distinta”, afirmó Cohn.

Duprat, por su lado, detalló que “estas minipelículas están muy trabajadas, tienen muchos dobleces. Tienen una reflexión sobre nosotros mismos”, y agregó: “Hay historias que son emotivas y no tienen sarcasmo. También hay otras que son súper sarcásticas. Otras que te dejan perplejo y otras que te dejan aplaudiendo de pie”.

Destacan relatos que abordan dilemas morales, situaciones cotidianas al borde del absurdo y tensiones muy reconocibles de la vida urbana.

“No intenta sacar un dictamen o una conclusión de cómo son los argentinos”, subrayó Duprat. Cohn lo complementó: “El formato antológico de la película nos permite una reflexión colectiva sobre la sociedad argentina contemporánea”.

Personajes diversos y múltiples facetas

Francella logra encarnar diversos personajes y muestra sus múltiples facetas como intérprete. “No fue fácil componer tantos personajes, pero gracias a Dios se hacía cronológicamente. Se elegía la viñeta para tal locación y se estaban los tres días ahí. Se empezaba y terminaba cada episodio».

Cohn, por su parte, habló del trabajo de Francella con admiración: “Es uno de los mejores actores de Argentina, para mí el mejor actor del mundo para encarar este tipo de papeles”.

‘Homo Argentum’ no estará disponible en plataformas, al menos en su lanzamiento. “La única manera de verlo es en el cine. La hemos hecho con muchos deseos de que la gente vuelva al cine”, enfatizó Francella. EFE

