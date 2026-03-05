Francia acepta en una de sus bases aviones de EEUU que no participan en ataques contra Irán

afp_tickers

2 minutos

Aviones militares de Estados Unidos «de apoyo» fueron autorizados a utilizar una base militar francesa, informó el jueves el ejército francés, precisando que había obtenido «plenas garantías» de que los aparatos no participaban en los ataques contra Irán.

«Aviones estadounidenses de apoyo en las operaciones (no aviones de combate) fueron aceptados en la base aérea de Istres, en Francia», indicó el Estado Mayor francés.

«Teniendo en cuenta el contexto, Francia exigió que los medios implicados no participen en modo alguno en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino estrictamente en el apoyo a la defensa de nuestros socios en la región. Obtuvo plenas garantías al respecto», agregó.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el sábado, Francia muestra una postura «estrictamente defensiva», según las palabras del presidente Emmanuel Macron, quien anunció el martes el despliegue de importantes recursos militares, incluido el portaviones «Charles de Gaulle», en el Mediterráneo oriental.

El mandatario francés, que sostiene que la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se lleva a cabo «al margen del derecho internacional», señaló que París debía «tomar medidas para su seguridad, la de sus ciudadanos y sus bases, así como la de sus aliados en la región».

Francia está vinculada por acuerdos de defensa con Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como por «compromisos sólidos con Jordania e Irak», todos ellos objeto de ataques iraníes, había afirmado.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.

fz-sva/bb/es/meb