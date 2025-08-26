Francia anuncia una reducción «significativa» de su personal diplomático en Argelia

3 minutos

Argel, 26 ago (EFE).- La Embajada de Francia en Argelia informó este martes de la reducción «significativa» de su personal en la embajada y en los tres consulados generales en el país, después de que el Gobierno argelino cancelara el acuerdo de 2013, que eximía de visados a los titulares de pasaportes diplomáticos de ambos países.

La Embajada atribuyó en un comunicado la reducción de sus funcionarios al deterioro de las relaciones entre Francia y Argelia, y explicó que, este año, el Ministerio de Exteriores argelino «no ha respondido a la mayoría de las solicitudes de visados de acreditación para este personal».

A principios de agosto, Argelia informó de la cancelación por su parte de los acuerdos de 2013 con Francia sobre la exención de visados para pasaportes diplomáticos, tras la suspensión por parte de París del mismo convenio.

La representación diplomática francesa informó que la reducción de su personal se hará efectiva a partir del 1 de septiembre, una fecha en la que, según la Embajada, el personal expatriado «suele asumir sus funciones», por lo que se «limitará notablemente» la capacidad para tramitar las solicitudes de visado para Francia.

Ante esta situación, la Embajada aseguró que tanto los funcionarios de su sede como de los consulados de Orán y Annaba (ciudades ubicadas al norte de Argelia) se están «reorganizando» para «priorizar» los servicios para los ciudadanos franceses, las solicitudes de renovación de visados ​​y las solicitudes de visados ​​de estudios en Francia.

Las relaciones diplomáticas entre Argelia y Francia se han deteriorado desde julio de 2024, cuando Argel retiró a su embajador en respuesta al apoyo francés al plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental como «única base» para solucionar el contencioso.

Desde entonces, se han vivido varias escaladas de tensión, por la detención del escritor argelino-francés Boualem Sansal y por el rechazo de Argelia de admitir a condenados por delitos que han cumplido su pena en Francia.

El pasado mes de abril, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, visitó Argel con intención de reanudar las relaciones, pero poco después la crisis se intensificó con la expulsión de 12 funcionarios franceses, tras la detención de un agente consular en París.

París llamó a consultas a su embajador en Argelia, al tiempo que expulsó también a 12 empleados consulares argelinos y acusó a las autoridades del país magrebí de optar por «la escalada».

Cuestiones como la migración, la memoria de la colonización y el peso de las comunidades argelinas en territorio francés continúan influyendo en la dinámica política entre Francia y Argelia, excolonia francesa. EFE

