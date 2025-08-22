The Swiss voice in the world since 1935

Francia condena «con la mayor firmeza» los atentados en Colombia, con al menos 18 muertos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 22 ago (EFE).- El Gobierno de Francia condenó «con la mayor firmeza» los atentados perpetrados este jueves en la ciudad de Cali y en el departamento de Antioquia, que causaron al menos 18 muertos y decenas de heridos.

El portavoz adjunto del Ministerio francés de Asuntos Exteriores mostró en una declaración sus condolencias a los familiares de las víctimas, y su apoyo y solidaridad a las autoridades y pueblo colombianos.

El primer ataque tuvo lugar en El Chispero, una zona rural del municipio de Amalfi, en Antioquia (noroeste del país).

Doce agentes antinarcóticos perdieron la vida cuando el helicóptero en el que se desplazaban para una operación de erradicación de cultivos ilegales fue derribado.

Horas más tarde, en Cali, capital del Valle del Cauca (suroccidente), un vehículo cargado con explosivos explotó en las cercanías de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, centro de formación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La detonación provocó la muerte de seis personas y dejó 65 heridos, todos civiles que transitaban por la zona, según la Alcaldía. EFE

irr/ac/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR