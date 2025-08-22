Francia condena «con la mayor firmeza» los atentados en Colombia, con al menos 18 muertos
París, 22 ago (EFE).- El Gobierno de Francia condenó «con la mayor firmeza» los atentados perpetrados este jueves en la ciudad de Cali y en el departamento de Antioquia, que causaron al menos 18 muertos y decenas de heridos.
El portavoz adjunto del Ministerio francés de Asuntos Exteriores mostró en una declaración sus condolencias a los familiares de las víctimas, y su apoyo y solidaridad a las autoridades y pueblo colombianos.
El primer ataque tuvo lugar en El Chispero, una zona rural del municipio de Amalfi, en Antioquia (noroeste del país).
Doce agentes antinarcóticos perdieron la vida cuando el helicóptero en el que se desplazaban para una operación de erradicación de cultivos ilegales fue derribado.
Horas más tarde, en Cali, capital del Valle del Cauca (suroccidente), un vehículo cargado con explosivos explotó en las cercanías de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, centro de formación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
La detonación provocó la muerte de seis personas y dejó 65 heridos, todos civiles que transitaban por la zona, según la Alcaldía. EFE
