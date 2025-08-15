Francia condena la destrucción por Israel de una escuela en Cisjordania

París, 15 ago (EFE).- Francia condenó este viernes «firmemente» la destrucción, por parte de las autoridades israelíes, de una escuela en proceso de construcción en el norte de Cisjordania, financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en coordinación con la Unión Europea (UE).

«Pedimos cuentas a las autoridades israelíes sobre esta demolición», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en un comunicado.

La escuela debía acoger en el futuro a un centenar de niños palestinos y se estaba construyendo en el marco del programa de desarrollo rural de la AFD.

Se trata, además, de «la segunda demolición de un proyecto financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo en Cisjordania», recordó la cartera gala.

«La continuación de la política de colonización constituye una grave violación del derecho internacional y pone en peligro la perspectiva de la solución de dos Estados», subrayó el Ministerio francés en su comunicado. EFE

