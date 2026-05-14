Francia confirma la gastroenteritis en un crucero y levanta parcialmente el confinamiento

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Autoridades francesas confirmaron este miércoles un episodio de gastroenteritis en un crucero, y suspendieron el confinamiento de las personas a bordo que no presentan síntomas.

Más de 1.700 personas se encontraban confinadas a bordo del crucero tras la muerte de un pasajero de 92 años.

Los especialistas de la agencia regional de Salud confirmaron que se trataba de una gastroenteritis de «origen viral», que descartó la presencia del hantavirus.

Con ello, las autoridades deberán autorizar el desembarque de las personas asintomáticas.

Aquellas personas con los síntomas deberán «mantener el aislamiento» en sus camarotes, señalaron las autoridades sanitarias.

De acuerdo con responsables locales, 80 pasajeros presentaron síntomas «compatibles con una infección digestiva aguda» a partir del lunes.

Entre quienes presentaron síntomas se incluyó una persona de 92 años, que falleció.

El miércoles a mediodía, el crucero estaba atracado en Burdeos, sin ninguna medida de seguridad en tierra. Algunos pasajeros tomaban fotos de esta ciudad del suroeste francés desde una cubierta.

Los primeros análisis a bordo descartaron la presencia de norovirus, pero se realizaron análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos, indicaron las autoridades sanitarias.

Éstas no excluyeron la hipótesis de un problema alimentario y descartaron cualquier vínculo con el hantavirus, que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde.

El pico de los síntomas, como vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest, según la misma fuente. La víctima falleció antes de la llegada a este puerto.

El crucero «Ambition», de la compañía Ambassador Cruise Line, zarpó de las islas británicas Shetland el 6 de mayo, hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos.

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