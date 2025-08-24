Francia convoca al embajador de EEUU por criticar inacción de Macron contra antisemitismo

Redacción Internacional, 25 ago (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores francés convocó a una reunión al embajador de Estados Unidos, Charles Kushner, para este lunes, después de que el representante norteamericano criticara al Gobierno de Emmanuel Macron por no tomar acción frente «al aumento de actos antisemitas» en Francia.

En un comunicado difundido en X la noche de este domingo, el Ministerio denunció que «las alegaciones del embajador son inaceptables» y que «no están a la altura de la calidad del vínculo transatlántico entre Francia y los Estados Unidos ni de la confianza que debe generar entre aliados».

Según este mismo mensaje, Kushner envió una carta a Macron para expresar su preocupación frente al alza de los actos antisemitas en Francia donde también insinuaba una «falta de acción suficiente de las autoridades francesas» para hacerles frente.

El Ministerio expuso que el Gobierno francés demuestra «una movilización total» contra estos actos «intolerables» que reconoce que han aumentado desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás perpetró el atentado en Israel que desencadenó la guerra actual en la Franja de Gaza.

El comunicado termina anunciando la citación de Kushner en el Quai d’Orsay, donde se encuentra la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, el lunes 25 de agosto.

Las relaciones entre Estados Unidos y Francia alrededor del conflicto en Gaza se tensaron desde que Macron anunció su intención de reconocer el Estado palestino el pasado 24 de julio como muestra del «fiel compromiso histórico» francés con «una paz justa y duradera en Oriente Medio».

