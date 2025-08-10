Francia da por controlado el incedio que ha arrasado más de 16.000 hectáreas en el sur

2 minutos

París, 10 ago (EFE).- Las autoridades francesas anunciaron este domingo que dan por controlado el incendio que desde el pasado miércoles ha arrasado más de 16.000 hectáreas en el sur del país y que ha movilizado a más de mil bomberos, que seguirán trabajando para evitar que las llamas se reaviven.

El principal enemigo de los bomberos son ahora las altas temperaturas, de más de 40 grados, en una ola de calor que afecta a todo el sur del país, pero también la falta de humedad y el viento seco que sopla a 50 kilómetros por hora.

El departamento del Aude es uno de los doce que están declarados en alerta roja por altas temperaturas para este lunes, cuando se espera que se registre el pico de calor en este episodio, el segundo del verano en Francia.

Hasta diez puntos han precisado de intervención directa de los bomberos para evitar que las llamas se reavivaran este domingo, cuando las labores han sido muy activas en todo el perímetro de 90 kilómetros afectados por el fuego.

Los medios aéreos han seguido trabajando en la zona con unos 22 vuelos sobre los puntos más calientes en un incendio que es ya el más importante que ha sufrido Francia desde 1949.

El acceso al macizo afectado sigue prohibido y las autoridades francesas aseguran que los bomberos seguirán movilizados durante varios días para evitar que se reaviven las llamas.

Aunque la zona más afectada ahora no tiene núcleos de población, se mantiene la extrema vigilancia, la actividad humana está muy restringida en la zona, aunque poco a poco se han ido abriendo carreteras y la autopista A9, que conduce a la frontera con España por el paso de La Jonquera, está abierta sin problemas.

El incendio, que según los primeros elementos fue provocado por una negligencia humana, ha provocado una víctima mortal y heridas en una decena de habitantes, además de 19 bomberos. EFE

lmpg/mar