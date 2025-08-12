The Swiss voice in the world since 1935

Francia distingue a Fernando Arrabal como comendador de la Orden de las Artes y las Letras

París, 12 ago (EFE).- El dramaturgo español Fernando Arrabal ha sido distinguido con el título de comendador de la prestigiosa orden de las Artes y las Letras de Francia.

Según una nota de prensa distribuida por el entorno del autor, afincado en París, la condecoración «reconoce su influencia en el ámbito cultural internacional por su obra como dramaturgo, cineasta, pintor, periodista y novelista; cuya audacia y originalidad es una huella indeleble en la cultura y el arte contemporáneo».

Siempre excéntrico y prolífico, Arrabal, nacido en Melilla en 1932 y criado en el municipio salmantino de Ciudad Rodrigo, celebró este lunes su 93 cumpleaños.

Responsable de obras de culto como ‘Picnic’, ‘El cementerio de automóviles’ o ‘Fando y Lis’, su currículum está cargado de reconocimientos, como el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nadal de Novela.

En junio de 2025, cuando fue recibido en la Moncloa por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le fue otorgada también la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, una de las condecoraciones civiles más importantes del Estado español. EFE

