Francia pedirá explicaciones a EEUU por sanciones al excomisario Bretón y otros 4 europeos

París, 4 ene (EFE).- El ministro francés de Economía, Roland Lescure, anunció este domingo que exigirá «explicaciones» a su homólogo estadounidense sobre las sanciones impuestas al excomisario europeo francés Thierry Breton y otras cuatro personalidades europeas, a quienes Washington acusa de censurar las redes sociales.

«Estaré en Estados Unidos en unos días. Me reuniré con mi homólogo, Scott Bessent (secretario del Tesoro), y trataré este tema con él», declaró a la emisora franceinfo Lescure, tras arremeter contra la «supuesta libertad de expresión» en Estados Unidos, «que lleva a la gente a decir cualquier cosa».

El gobierno estadounidense anunció el pasado 23 de diciembre la prohibición de viajar a Estados Unidos a cinco personalidades europeas comprometidas con una regulación más estricta del sector tecnológico, entre ellas Thierry Breton, comisario europeo de 2019 a 2024.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump justificó esta medida al considerar que estos cinco europeos «han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan» debido a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

«Obviamente, le pediré una explicación sobre esta medida, que lamento, pero también le recordaré que lo que hemos adoptado en Europa es, bueno, sí, diferente de la forma en que Estados Unidos entiende la llamada libertad de expresión, que lleva a decir prácticamente cualquier cosa», declaró Lescure.

Además de Breton, la lista de veto de entrada también incluye al activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet.

Asimismo, figuran en la lista las directoras de la organización alemana Hate Aid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, según informaron ellas mismas.

«Nuestra primera reacción ante estos acontecimientos es que no cederemos y que seguiremos aplicando la normativa europea que es coherente con los valores europeos y que, sí, contradice varias convicciones estadounidenses actuales», añadió Lescure.

Según el ministro, si Estados Unidos ha tomado tales medidas, «es porque hemos hecho cosas que no les gustan. Dimos en el clavo».

A principios de diciembre, la Unión Europea multó a X, la red social del multimillonario Elon Musk, con 120 millones de euros, la primera sanción impuesta en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), una ley histórica adoptada hace dos años para combatir el contenido ilegal y peligroso en línea, cuyo artífice fue Breton. EFE

