Francia pide a Israel que abandone su nuevo proyecto de más viviendas en Cisjordania

París, 16 ago (EFE).- Francia condenó este sábado la decisión de las autoridades israelíes de validar un proyecto para la construcción de más de 3.000 viviendas en el este de Jerusalén y pidió dar marcha atrás.

«Francia insta a Israel a abandonar este proyecto, que constituye una grave violación del derecho internacional. Su realización dividiría en dos Cisjordania y socavaría gravemente la solución de dos Estados, la única capaz de garantizar una paz y una seguridad duraderas», indicó el Ministerio de Exteriores francés en un comunicado.

París reiteró también su condena «a la colonización y a todas las tensiones y violencias que suscita».

El Gobierno francés aseguró seguirá movilizándose, junto a sus socios europeos, para acrecentar la presión sobre Israel, «con el objetivo de poner fin a la colonización, incluidas nuevas sanciones contra las personas y entidades responsables».

El jueves, la Administración Civil de Israel en Cisjordania (un órgano gubernamental en el territorio ocupado) dio luz verde a un plan de construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén, el E1, que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos.

Eso favorecerá la colonización del enclave, que se produciría además con la ofensiva en Gaza como telón de fondo.

El plan implica la construcción de hasta 3.410 viviendas en un terreno habitado por varias comunidades beduinas palestinas. EFE

