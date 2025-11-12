Francia recibe con «alivio» el indulto de Argel al escritor franco-argelino Boualem Sansal

(Actualiza con más reacciones)

París, 12 nov (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, recibió con «alivio» la decisión del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, de indultar este miércoles al escritor franco-argelino Boualem Sansal, cuya condena a cinco años de cárcel en marzo pasado tensó las relaciones entre los dos países.

En una intervención en la Asamblea Nacional, Lecornu expresó también su esperanza de que el escritor pueda «reunirse con su familia lo antes posible» y «recibir tratamiento médico».

Asimismo, dio las gracias «de todo corazón a todos los que contribuyeron a esta liberación, fruto de un enfoque respetuoso y sereno», dijo.

Poco antes, la Presidencia argelina confirmó que había recibido «favorablemente» la solicitud por parte de su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió el «gesto humanitario» de la liberación de Sansal, detenido en noviembre de 2024 y condenado por atentar contra la unidad y la economía argelinas, entre otros cargos.

Steinmeier pidió el pasado lunes en una carta a su homólogo la liberación del autor, de 80 años y enfermo de cáncer, y se ofreció a darle acogida en su país para seguir su tratamiento médico.

El anuncio de su indulto de Sansal, nacido en Argelia y nacionalizado francés en 2024, coincidió con la apertura de la sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional y los diputados recibieron la noticia puestos en pie y con aplausos.

«Tras un año de encarcelamiento arbitrario, nuestro compatriota Boualem Sansal está finalmente libre», publicó en redes sociales la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, para quien «hoy triunfa la libertad de pensamiento, de escritura, de duda y de crítica».

Desde la bancada socialista, el diputado y expresidente francés, François Hollande, manifestó su «emoción y alivio», le deseó una pronta recuperación al escritor y expresó su agradecimiento a «todos aquellos que han luchado por su liberación».

Hollande también consideró «imperativo» hacer «todo lo posible» para lograr ahora la liberación del periodista Christophe Gleizes, asimismo encarcelado en Argelia, algo que pidieron también los ecologistas y la extrema derecha.

«¡Qué alivio! Boualem Sansal está libre tras casi un año de detención» escribió Marine Tondelier, secretaria nacional de Ecologistas en redes sociales, al agradecer a quienes trabajaron con «serenidad y determinación» para lograr su liberación.

«Esta liberación es una victoria para la dignidad y la libertad de expresión de un escritor valiente y veraz», publicó la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, en sus redes sociales.

Sansal está de regreso a casa, «pero la causa universal que representa permanece: la de la verdad y el derecho inviolable a expresarla», declaró su comité de apoyo en un comunicado.

También dijo alegrarse «muchísimo» por la liberación el presidente de la Academia Goncourt, Philippe Claudel: «Sea cual sea el método, incluso si tiene que transitar por otro país, es un placer ver libre a este escritor franco-argelino».

La encarcelación de Sansal, varias veces premiado en Europa, agravó aún más la crisis entre Argelia y Francia, que comenzó en julio en 2024 con el reconocimiento por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

Sansal es conocido en Francia por sus opiniones contra el islamismo y ha sido galardonado con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. Su primera obra, ‘El juramento de los bárbaros’ (1999), recibió los premios a la Ópera Prima (Prix du Premier Roman) y Trópicos (Prix Tropiques). EFE

