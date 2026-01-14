Francia se sumará a una misión europea en el envío de tropas a Groenlandia

París, 14 ene (EFE).- Francia se sumará a una misión militar europea en Groenlandia con el envío de tropas a ese territorio autónomo danés del que Estados Unidos desea apropiarse, indicaron este miércoles fuentes del Ministerio francés de Defensa.

El anunció francés se añade a los realizados hoy por Alemania, Suecia y Noruega, que han indicado que enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región.

El vespertino Le Monde indica, citando fuentes de Defensa, que Francia enviará un pequeño destacamento militar a Groenlandia en el marco de un ejercicio conjunto con Dinamarca, al que otros países están invitados a participar.

Las precisiones sobre ese destacamento serán desveladas este jueves por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas, en la base militar de Istres, en el sureste del país.

Le Monde agregó que se tratará de un destacamento de tropas de montaña y que la misión tiene que ver con la exploración de territorios árticos.

Horas antes, Alemania había anunciado el envío de tropas dentro del marco de la OTAN para incrementar la seguridad en la isla y en medio de las tensiones con Estados Unidos.

«A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia», informó el Ministerio alemán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su intención de hacerse con Groenlandia y así lo indicó momentos antes de una reunión que mantuvo su vicepresidente, JD Vance, con el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Las dos partes acordaron formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar la salida a esta crisis. EFE

