Francia sobrevive a la batalla planteada por Paraguay y se cita con Marruecos en cuartos

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Francia no fue la «tormenta eléctrica» que predijo Gustavo Alfaro, sino que Paraguay logró cortocircuitar a los Bleus, pero los franceses tuvieron suficiente con un chispazo de Mbappé para avanzar a cuartos de final y citarse con Marruecos por una plaza en semifinales.

Alfaro, el veterano DT de la Albirroja, planteó una tela de araña en la que se enredaron los franceses, víctimas también de ese «otro fútbol», más canchero, al que no están acostumbrados los galos.

Pero el equipo francés, gran favorito al título y que hasta ahora había superado con comodidad sus cuatro duelos anteriores, tuvo suficiente con una acción de calidad para llevarse la victoria.

Fue ya muy tarde, en el minuto 70, cuando Desiré Doué, uno de los suplentes del banquillo galo que serían titulares en la mayoría de selecciones, recogió la pelota escorado a la izquierda, con dos quiebros se plantó en el corazón del área guaraní y antes de que pudiera chutar fue derribado por Diego Gómez.

– «Sabemos ensuciarnos las manos» –

Tras ser llamado por el VAR, el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev señaló la pena máxima y Mbappé lo transformó en el único gol del partido y el 7º que convierte en este Mundial, igualando a Lionel Messi en lo alto de la tabla de máximos anotadores.

El delantero del Real Madrid fue de lo poco que se salvó de una Francia muy gris, en el que sus otras dos grandes estrellas en ataque, Ousmane Dembélé y Michael Olise, pasaron casi desapercibidas.

«La manera en que jugamos hoy demuestra que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol ofensivo», declaró Mbappé. «Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos las ensuciamos».

A los franceses tampoco pareció afectarles los 37º de temperatura que hacía en Filadelfia a la hora del partido, en plena ola de calor en la costa este norteamericana.

– Como en Catar 2022 –

Como en 2022, aunque en aquella ocasión fue en semifinales, Francia se volverá a cruzar en un Mundial con Marruecos.

En Houston, Marruecos se sobrepuso a la lesión de su delantero Ismael Saibari, nuevo jugador del Bayern Munich, sustituido a los 22 minutos con problemas musculares, y no dio opción a Canadá, que de esta manera se convirtió en el primero de los coanfritiones del Mundial en quedar fuera del torneo.

Los Leones del Atlas se impusieron con un doblete de Azzedine Ounahi (50′ y 82′) y otro gol del sustituto de Saibari, Soufiane Rahimi (90+8′), todos en la segunda parte.

Marruecos queda así a un solo paso de repetir el histórico Mundial de Catar 2022, cuando se convirtió en la primera selección africana en llegar a unas semifinales mundialistas.

Si hace cuatro años fue Francia la que dejó a los marroquíes sin final, los norteafricanos volverán a cruzarse con los Bleus, esta vez en cuartos de final, el 9 de julio en Foxborough, en las afueras de Boston.

Tras resolverse los dos primeros duelos, disputados en el día que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, el domingo continuará el programa mundialista con dos duelos interesantes, Brasil-Noruega en East Rutherford, a las afueras de Nueva york, y México-Inglaterra en el estadio Azteca de la capital mexicana.

Para los días siguientes quedarán los otros duelos de octavos: Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica (el lunes) y Argentina-Egipto y Suiza-Colombia (el martes).

mcd/cl/ag