Francia tranquiliza sobre existencias de mascarillas y viajes en transportes públicos

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París, 13 may (EFE).- El Gobierno francés quiso transmitir este miércoles un mensaje de calma ante el brote de hantavirus ligado al crucero MV Hondius, al asegurar que las reservas estratégicas de mascarillas en el país permitirían cubrir la demanda durante «un mínimo de tres meses», pero alejó la posibilidad de un escenario pandémico y tranquilizó sobre los viajes en transportes públicos.

En un comunicado, el Gobierno francés subrayó que la reserva estratégica de mascarillas «es suficiente para proteger al país durante al menos tres meses en caso de una ola epidémica» y que incluso supera los objetivos fijados al final de la pandemia de covid-19.

Además, el Ejecutivo destacó que la capacidad de producción nacional se sitúa entre 2.600 y 3.500 millones de mascarillas anuales, un volumen considerado suficiente para afrontar una crisis sanitaria de gran escala como la de la covid-19 y ampliable si fuera necesario.

Estas cifras fueron confirmadas poco después por la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en una comparecencia en el Parlamento, al tiempo que incidió en que «el virus no está circulando actualmente» y «no existe ninguna epidemia de hantavirus en el mundo hoy en día».

La ministra recordó que solo se ha registrado un caso positivo en Francia (una pasajera de los cinco franceses que viajaron en el MH Hondius y que está muy grave conectada a un pulmón artificial).

También señaló que el hantavirus es «menos contagioso» que la covid-19. «No obstante, la responsabilidad del gobierno es anticiparse a todos los escenarios, incluso a los inimaginables», concedió.

Su Ministerio había informado poco antes de su comparecencia que los 22 franceses identificados como contactos de la pasajera neerlandesa fallecida tras abandonar el crucero MV Hondius se encuentran ya hospitalizadas en distintas ciudades francesas.

Entre ellas figuran ocho ciudadanos franceses, incluidos niños, que volaron el 25 de abril con ella desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo y otros catorce que volaron el mismo día desde la ciudad sudafricana a Ámsterdam en un avión dónde la mujer embarcó brevemente, antes de ser evacuada a un hospital donde murió al día siguiente.

Rist defendió la decisión de hospitalizar a los contactos como una medida de «precaución», al tiempo que subrayó la importancia de interrumpir posibles cadenas de transmisión mediante cuarentenas estrictas, pues dijo que aún existe incertidumbre sobre el comportamiento del virus y que los análisis genéticos continúan en curso para confirmar si ha sufrido o no mutaciones, cuyos resultados se esperan en los próximos días.

No obstante, señaló que ningún caso de contacto ha dado aún positivo, y no descartó que se detecten otros positivos entre los pasajeros del crucero al tratarse de un virus «con un largo periodo de incubación», del orden de «dos meses».

Sin restricciones en transportes ni viajes

Por su parte, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, aseguró que no se impondrán restricciones a los desplazamientos ni al uso del transporte público. «No hay ninguna restricción, independientemente del medio de transporte», afirmó en Franceinfo, descartando también la necesidad de volver al uso obligatorio de mascarillas en metro, tren o avión.

Tabarot insistió en que el sistema de transporte francés no requiere «precauciones especiales» en el contexto actual y que el Gobierno seguirá atento a la evolución sanitaria, especialmente en materia de conectividad internacional y rastreo de contactos. «Los franceses pueden viajar como deseen», concluyó. EFE

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