Francia y países africanos acuerdan más cooperación en seguridad, agricultura y sanidad

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Nairobi, 13 may (EFE).- Francia y los jefes de Gobierno y de Estado de 35 países africanos acordaron aumentar su cooperación en materia de seguridad, agricultura, sanidad y otros sectores, según la declaración adoptada durante la cumbre francoafricana de dos días celebrada en Nairobi y publicada este miércoles por el presidente de Kenia, William Ruto.

El texto contiene once puntos sobre los que cooperar, con el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la autonomía estratégica como el principal de ellos, al reconocer «la evolución del entorno de seguridad global, sus implicaciones para África y los vínculos que se refuerzan mutuamente entre la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible».

Asimismo, acordaron transformar la agricultura africana en un sector «moderno, competitivo y resiliente» al cambio climático, y construir «fuertes» sistemas sanitarios con el objetivo de garantizar seguridad y desarrollo a la población del continente.

Los líderes firmantes de la declaración también afirmaron que el acceso a una energía «fiable, asequible y sostenible» es esencial para el desarrollo y crecimiento del continente, por lo que se comprometieron a enfocarse en una industrialización verde y la transición energética.

Uno de los temas recurrentes de la cumbre fue la reforma de la arquitectura financiera internacional, de forma que los países africanos reciban un trato más justo y equitativo por parte de los principales organismos financieros a nivel global.

Otro de los compromisos adoptados está relacionado con el «desbloqueo» de una economía azul sostenible y basada en la soberanía marítima, la resiliencia climática, la transformación económica y la prosperidad, y reconocieron al océano como un activo estratégico para la seguridad alimentaria, la biodiversidad o las rutas comerciales.

Inversión en IA

Sobre la inteligencia artificial (IA), los jefes de Gobierno y de Estado reconocieron que la transformación digital está reconfigurando la economía, los servicios públicos, los sistemas de conocimiento, la seguridad, las industrias creativas y la competitividad, por lo que se comprometieron a invertir en este tipo de tecnologías.

Además, mostraron su voluntad de invertir en la educación y las habilidades de las personas; en innovación; en el fortalecimiento de la infraestructura, el comercio y la integración regional; y en la movilización de recursos para la transformación del continente.

«El futuro de África reside en el desarrollo de la capacidad productiva, el avance de la industrialización y el fomento del crecimiento impulsado por la innovación. Nos comprometemos a apoyar la transición de los modelos económicos extractivos hacia sistemas de valor añadido, manufactura y producción sostenible», reza la declaración.

Para lograr todos estos objetivos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el lunes inversiones por un valor de 23.000 millones de euros en África, de los que 14.000 millones de euros provendrán de inversiones estrictamente francesas, y otros 9.000 millones de euros de parte de emprendedores africanos.

La Cumbre África Adelante es la primera de este tipo que acoge un país anglófono desde que empezaron estas reuniones francoafricanas en 1973.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en esta cumbre nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona. EFE

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