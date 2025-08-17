Frente reformista iraní pide frenar enriquecimiento de uranio para aliviar tensiones

Teherán, 17 ago (EFE).– El Frente de las Reformas de Irán pidió este domingo que el país declare su disposición a suspender voluntariamente el enriquecimiento de uranio, a cambio del levantamiento total de las sanciones, y así aliviar las tensiones internacionales.

“Suspender el enriquecimiento de uranio es una oportunidad única para reconstruir la confianza nacional, resolver las tensiones internacionales y devolver a Irán al lugar que le corresponde en la comunidad internacional”, instó el frente reformista en un comunicado, según informó el diario Shargh.

El frente pidió, además, aceptar la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al programa nuclear iraní, suspendida después de la guerra de 12 días con Israel y de los ataques israelí-estadounidenses contra las instalaciones atómicas del país persa.

El grupo indicó que estas medidas deberían adoptarse “a cambio del levantamiento completo de las sanciones”.

La corriente política que apoyó la candidatura de Masud Pezeshkian a la presidencia en julio de 2024 advirtió de que la crisis económica y las consecuencias de la guerra con Israel, junto con la amenaza europea de restablecer las sanciones de la ONU contra Teherán, han aumentado la presión nacional e internacional sobre Irán.

Por lo mismo, pidió al sistema gobernante iraní impedir que la cuestión nuclear del país vuelva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y alertó de que el posible retorno de las sanciones internacionales “es una cuestión de seguridad nacional urgente”.

La República Islámica ha estado insistiendo en su derecho al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, tanto durante las cinco rondas de negociaciones nucleares que entabló con Estados Unidos entre abril y junio pasados, como después de la guerra con Israel.

Pese a la supuesta destrucción de sus plantas nucleares por los ataques de Estados Unidos, Teherán ha asegurado que no renunciará a su programa nuclear, lo que ha llevado a Francia, Alemania y Reino Unido, conocidos como grupo E3, a amenazar con activar el mecanismo que restaura automáticamente las sanciones de la ONU contra Irán si el país persa no sella un acuerdo antes de septiembre. EFE

