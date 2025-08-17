The Swiss voice in the world since 1935

Frente reformista iraní pide frenar enriquecimiento de uranio para aliviar tensiones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Teherán, 17 ago (EFE).– El Frente de las Reformas de Irán pidió este domingo que el país declare su disposición a suspender voluntariamente el enriquecimiento de uranio, a cambio del levantamiento total de las sanciones, y así aliviar las tensiones internacionales.

“Suspender el enriquecimiento de uranio es una oportunidad única para reconstruir la confianza nacional, resolver las tensiones internacionales y devolver a Irán al lugar que le corresponde en la comunidad internacional”, instó el frente reformista en un comunicado, según informó el diario Shargh.

El frente pidió, además, aceptar la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al programa nuclear iraní, suspendida después de la guerra de 12 días con Israel y de los ataques israelí-estadounidenses contra las instalaciones atómicas del país persa.

El grupo indicó que estas medidas deberían adoptarse “a cambio del levantamiento completo de las sanciones”.

La corriente política que apoyó la candidatura de Masud Pezeshkian a la presidencia en julio de 2024 advirtió de que la crisis económica y las consecuencias de la guerra con Israel, junto con la amenaza europea de restablecer las sanciones de la ONU contra Teherán, han aumentado la presión nacional e internacional sobre Irán.

Por lo mismo, pidió al sistema gobernante iraní impedir que la cuestión nuclear del país vuelva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y alertó de que el posible retorno de las sanciones internacionales “es una cuestión de seguridad nacional urgente”.

La República Islámica ha estado insistiendo en su derecho al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, tanto durante las cinco rondas de negociaciones nucleares que entabló con Estados Unidos entre abril y junio pasados, como después de la guerra con Israel.

Pese a la supuesta destrucción de sus plantas nucleares por los ataques de Estados Unidos, Teherán ha asegurado que no renunciará a su programa nuclear, lo que ha llevado a Francia, Alemania y Reino Unido, conocidos como grupo E3, a amenazar con activar el mecanismo que restaura automáticamente las sanciones de la ONU contra Irán si el país persa no sella un acuerdo antes de septiembre. EFE

ash/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR