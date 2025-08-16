The Swiss voice in the world since 1935

Fuerte lluvia en El Salvador deja daños en 130 viviendas e inundaciones pero sin victimas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 16 ago (EFE).- Una fuerte lluvia que cayó en gran parte del territorio de El Salvador la noche del viernes y la madrugada de este sábado ha dejado daños en al menos 130 viviendas y provocó inundaciones en diferentes zonas del país, sin generar víctimas o fallecidos, informaron autoridades de la Dirección General de Protección Civil.

El director de Protección Civil, Luis Amaya, explicó en una conferencia de prensa que en el caso de las viviendas dañadas, 110 se encuentran anegadas y 10 registran daños menores.

Amaya aseguró que esta precipitación no dejó víctimas ni fallecidos, pero recordó que dos personas han muerto en lo que va de la época de lluvia que comenzó en mayo.

Entre tanto, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló que la lluvia -propia de la época de invierno- también ocasionó la caída de 294 árboles, 28 derrumbes y 169 vías obstruidas, que en su mayoría ya fueron habilitadas.

Rodríguez indicó que «las mayores afectaciones» se registraron en la zona Metropolitana de San Salvador -compuesta por 23 distritos-.

La zona más afectada fue la comunidad Tutunichapa, cercana al Centro Histórico de San Salvador, donde un muro que dividía una quebrada con las viviendas colapsó, ocasionando inundaciones en más de 100 viviendas.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de diferentes zonas inundadas, como en un centro comercial, en un supermercado y en algunas calles de San Salvador.

En cada invierno, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos.

Históricamente, El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan fallecidos en cada época lluviosa, entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998) y las lluvias de noviembre de 2009.

Mitch dejó a su paso 240 fallecidos y 84.005 damnificados, mientras que las tormentas del 7 y 8 de noviembre de 2009 dejaron 199 fallecidos. EFE

sa/adl/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR