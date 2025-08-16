Fuerte lluvia en El Salvador deja daños en 130 viviendas e inundaciones pero sin victimas

San Salvador, 16 ago (EFE).- Una fuerte lluvia que cayó en gran parte del territorio de El Salvador la noche del viernes y la madrugada de este sábado ha dejado daños en al menos 130 viviendas y provocó inundaciones en diferentes zonas del país, sin generar víctimas o fallecidos, informaron autoridades de la Dirección General de Protección Civil.

El director de Protección Civil, Luis Amaya, explicó en una conferencia de prensa que en el caso de las viviendas dañadas, 110 se encuentran anegadas y 10 registran daños menores.

Amaya aseguró que esta precipitación no dejó víctimas ni fallecidos, pero recordó que dos personas han muerto en lo que va de la época de lluvia que comenzó en mayo.

Entre tanto, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló que la lluvia -propia de la época de invierno- también ocasionó la caída de 294 árboles, 28 derrumbes y 169 vías obstruidas, que en su mayoría ya fueron habilitadas.

Rodríguez indicó que «las mayores afectaciones» se registraron en la zona Metropolitana de San Salvador -compuesta por 23 distritos-.

La zona más afectada fue la comunidad Tutunichapa, cercana al Centro Histórico de San Salvador, donde un muro que dividía una quebrada con las viviendas colapsó, ocasionando inundaciones en más de 100 viviendas.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de diferentes zonas inundadas, como en un centro comercial, en un supermercado y en algunas calles de San Salvador.

En cada invierno, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos.

Históricamente, El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan fallecidos en cada época lluviosa, entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998) y las lluvias de noviembre de 2009.

Mitch dejó a su paso 240 fallecidos y 84.005 damnificados, mientras que las tormentas del 7 y 8 de noviembre de 2009 dejaron 199 fallecidos. EFE

