Fuerte reducción en movilización militar china cerca de Taiwán genera interrogantes

Taiwán no ha detectado un solo avión militar chino alrededor de la isla en nueve de los últimos 10 días, lo que generó dudas entre los expertos sobre las razones de esa fuerte reducción de la movilización castrense.

China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, ha intensificado los últimos años la presión militar sobre la isla de gobierno autónomo con el desplazamiento de aviones de combate y buques de guerra casi todos los días.

Pero desde el 28 de febrero, solo dos aviones chinos han sido registrados en un período de 24 horas cerca de Taiwán, según un recuento de la AFP basado en cifras divulgadas a diario por el Ministerio de Defensa taiwanés.

En comparación, se detectaron 86 movilizaciones en el mismo período del año pasado. Se trata del mayor espacio de tiempo sin detecciones desde que la AFP comenzó a registrar estas cifras en 2024.

Al mismo tiempo, se ha detectado un promedio de seis buques militares chinos diarios alrededor de la isla en los últimos 10 días, similar al año pasado.

Los expertos apuntan a diferentes razones potenciales para explicar la caída pronunciada en el desplazamiento de aviones caza.

Entre las posibilidades citadas están las reuniones políticas anuales chinas, denominadas las «dos sesiones», actualmente en marcha en Pekín, y las recientes purgas en la jerarquía militar.

También se ha citado el viaje que tiene previsto hacer próximamente el presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, donde se reunirá con su par chino, Xi Jinping; y también el conflicto en Oriente Medio.

«No esperaba estar preocupado con el cese de operaciones del EPL [ejército chino] alrededor de Taiwán, pero la falta de una explicación racional es desconcertante», escribió en Substack Drew Thompson, de la escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur.

Ben Lewis, del gabinete de análisis PLATracker, señaló que se trata «claramente de una interrupción significativa en una actividad rutinaria».

«Cuanto más persista la brecha de actividad, más me preocupará si hay implicaciones más amplias, pero no he visto indicios de que la RPC [China] se esté preparando para algún» movimiento, declaró Lewis a la AFP.

