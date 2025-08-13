The Swiss voice in the world since 1935

FundéuRAE: «lejano Oeste», escritura adecuada

Madrid, 13 ago (EFE).- En las denominaciones “lejano Oeste”, “salvaje Oeste” o “viejo Oeste”, solo “Oeste” se escribe con mayúscula, recuerda la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como las siguientes: “Dorothy M. Johnson, la mujer que creó el Salvaje Oeste”, “La miniserie que retrata el Viejo Oeste del 1857” u “Hoyo de Manzanares revive el Lejano Oeste”.

Los sustantivos que designan los puntos cardinales, como “oeste”, se escriben generalmente con minúscula, como términos comunes: “Viajó en dirección oeste” o “El oeste de la región es más bonito”. Sin embargo, cuando “oeste” se usa por antonomasia para aludir al territorio occidental hacia el que se expandió Estados Unidos en el siglo XIX, la mayúscula es apropiada. En cambio, se escriben con minúscula los adjetivos que puedan modificarlo; así, el diccionario académico recoge la construcción “lejano Oeste”, con minúscula en “lejano”. Esto mismo se aplica a otras denominaciones similares, como “salvaje Oeste” o “viejo Oeste”.

Así, en los ejemplos iniciales, lo recomendable habría sido escribir “Dorothy M. Johnson, la mujer que creó el salvaje Oeste”, “La miniserie que retrata el viejo Oeste del 1857” y “Hoyo de Manzanares revive el lejano Oeste”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

