FundéuRAE: “ex cathedra”, “ex cátedra” y “excátedra”, formas adecuadas

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Madrid, 08 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la locución latina “ex cathedra”, que se emplea habitualmente para referirse a aquello que se dice con autoridad, tiene las adaptaciones de “ex cátedra” y “excátedra”.

En los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como “Hablaba ex cátedra por primera vez en su vida”, “Ya puede sentarse en su sitial y hablar excátedra” o “Es uno de los ejemplos más notorios de un acto ‘ex cathedra’”.

Como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, la expresión “ex cathedra” es latina y significa literalmente ‘desde la cátedra’. Originalmente referida al modo con el que el papa enseña o define verdades relativas a la fe o a las costumbres, en el uso general actual ha pasado a designar lo que se expresa con autoridad o, en sentido peyorativo, de forma magistral o dogmática.

Si se opta por la locución latina “ex cathedra”, lo adecuado es escribirla en dos palabras, sin tilde y en cursiva, mientras que las adaptaciones “ex cátedra” y, mejor, “excátedra”, en las que se suprime la hache, van en redonda. No es adecuado intercalar un guion en ninguna de estas variantes.

Por lo tanto, los ejemplos anteriores resultan adecuados.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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