FundéuRAE: “mercaurante” no necesita comillas ni cursiva

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Madrid, 13 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la voz “mercaurante”, que alude a un supermercado que ofrece servicio de restaurante, está bien formada y no es necesario usarla con comillas o cursiva.

En los medios de comunicación pueden verse frases como estas: “El auge del ‘mercaurante’: la comida preparada gana la batalla del mediodía”, “Los ‘mercaurantes’ triunfan en Lugo” o “Los ‘mercaurantes’ le comen terreno a la restauración”.

El sustantivo “mercaurante” es un acrónimo de “(super)mercado” y “restaurante”, y designa al supermercado que cuenta con una oferta similar a la de un restaurante, normalmente consistente en la venta de platos preparados y la disponibilidad de espacios con mesas, sillas, etc., para su consumo. Como se recoge en el “Glosario de términos gramaticales”, un acrónimo, además de un tipo específico de sigla, es el resultado de la unión de segmentos de más de una palabra, con lo que se suele buscar una denominación clara de un concepto nuevo, como ocurre en este caso.

Al ser un término apropiadamente formado, resultar transparente y contar con uso, no es necesario escribirlo en cursiva ni entre comillas, aunque su empleo es posible si se considera que le puede resultar novedoso al lector.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo recomendable habría sido prescindir del resalte, aunque su uso es admisible en determinados contextos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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