Fundación BBVA otorga 6.300 créditos para la inclusión escolar de jóvenes en Latinoamérica

2 minutos

Madrid, 22 ene (EFE).- La Fundación Microfinanzas BBVA impulsó en 2025 miles de acciones formativas con un impacto en más de 500.000 personas y concedió 6.300 créditos educativos, la mayoría de ellos en Perú, destinados a la formación académica, manutención y material informático de los emprendedores y sus hijos.

Para “igualar las oportunidades educativas” de los niños y jóvenes, la FMBBVA ofrece en cinco países de la región -Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú y Chile- una serie de programas de educación financiera y productos educativos para los más de tres millones de emprendedores de escasos recursos a los que atiende, ha informado en una nota de prensa la fundación, que colabora con EFE en la difusión de este contenido.

Entre estos programas, destaca uno de educación financiera dirigido a niños y jóvenes de Colombia, que combina talleres lúdicos con productos de ahorro, que les permitirán manejar sus finanzas en el futuro porque, según el BID, tres de cada cuatro jóvenes latinoamericanos de 15 años carecen de las habilidades matemáticas básicas en este ámbito.

“El desarrollo de estas habilidades es esencial para mejorar la salud financiera, superar desigualdades, mejorar la movilidad social e impulsar la productividad. Para los emprendedores ofrecer educación a sus hijos es una de las principales razones para empezar un negocio”, ha señalado Gabriela Eguidazu, directora de Innovación para el Crecimiento Inclusivo de la FMBBVA.

Los emprendedores en República Dominicana recibieron el año pasado 420 créditos educativos de la fundación para financiar sus estudios técnicos, universitarios y de posgrado en un país en el que la Fundación dispone también de un programa de promoción de la cultura del ahorro desde edades tempranas.

Y en Panamá, la puesta en marcha de talleres especializados en sostenibilidad para negocios locales ayuda a mejorar el emprendimiento de jóvenes vulnerables.EFE

