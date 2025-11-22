Gómez-Varillas y Vallejo-Guillén, las semifinales del Challenger de Guayaquil

Guayaquil (Ecuador), 21 nov (EFE).- Las semifinales del Challenger Ciudad de Guayaquil (Ecuador) enfrentarán al argentino Federico Gómez y al peruano Juan Pablo Varillas, por un lado; y al paraguayo Daniel Vallejo y al ecuatoriano Álvaro Guillén, por el otro.

Gómez, campeón defensor del torneo tras ganar el título el pasado año, eliminó este viernes al ecuatoriano Andrés Andrade al imponerse por 6-3, 2-6 y 6-4, mientras que Varillas hizo lo propio con el libanés Hady Habib al ganar por 7-5, 3-6 y 6-3.

Por su parte, el paraguayo Vallejo derrotó al argentino Luciano Ambrogi por 6-2 y 6-4, por lo que en semifinales se enfrentará con Guillén, que se impuso por 6-1 y 6-4 al argentino Facundo Mena.

El ganador del Challenger ATP Tour Ciudad de Guayaquil, que se disputa en el anexo del Guayaquil Tenis Club de Samborondón, premiará al campeón con 75 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). EFE

