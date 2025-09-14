Gabriel Milito afirma que triunfo de Chivas ante América les mejorará el futuro

2 minutos

México, 13 sep (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador del Guadalajara del fútbol mexicano, aseveró este sábado que la victoria ante el América por 1-2 en la octava jornada del Apertura le da un futuro más optimista a su equipo.

«No por ser el clásico pusimos más garra, simplemente jugamos sin ninguna duda de que íbamos a ganar, con un convencimiento a tope, y esto nos dará más fuerza para lo que viene. Esta victoria es el punto de partida para un futuro mejor, con una visión más optimista», afirmó el técnico al final del juego.

En este partido el Guadalajara aguantó el dominio del local en la primera parte gracias a su orden defensivo. En la segunda mitad encontró en la contra sus tantos gracias a Roberto Alvarado y Armando González. El América descontó por conducto del estadounidense Alejandro Zendejas.

Milito, quien vive su primer torneo al frente de Chivas, reconoció el pesimismo que pesaba sobre su equipo por medirse a un América que estaba invicto, mientras ellos sólo habían ganado un juego, pero demostraron que no estaban tan mal.

«En lo interno nosotros sabíamos que estamos trabajando a tope y no teníamos duda de lo que podíamos ganar en este estadio. Sin importar la manera en que llegaba América y el momento que pasábamos nosotros. Demostramos cómo controlar a un equipo difícil como el América», puntualizó.

El nacido en Buenos Aires, que tiene experiencia en equipos como Atlético Mineiro de Brasil, O’Higgins de Chile, Estudiantes e Independiente de su país, entre otros, señaló que, a diferencia de otros juegos, ante las Águilas sí fueron efectivos.

«Pareciera que el esfuerzo fue diferente porque este fue un clásico, pero no es así, desde el primer partido hemos competido, pero no se nos habían dado las victorias por falta de contundencia y otras cosas, pero el funcionamiento había sido parecido a lo de hoy», concluyó.

La de este sábado fue apenas la segunda victoria del certamen para el Guadalajara, que no ganaba desde la tercera jornada, cuando venció al San Luis 4-3.

El equipo de Milito llegó a siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y cuatro derrotas; se ubica en la duodécima posición.

En la novena jornada del Apertura, Chivas recibirá al campeón Toluca el próximo sábado.EFE

as/gb/jpd