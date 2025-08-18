The Swiss voice in the world since 1935

Ganaderos mexicanos piden parar importación de res de Centroamérica por gusano barrenador

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) pidió este lunes al Gobierno de México suspender la importación de bovinos de Nicaragua, Honduras y Guatemala debido a los brotes activos de gusano barrenador que hay en esos países.

A través de un comunicado, exigieron también el cierre la frontera sur mexicana para detener el tráfico ilegal de 800.000 cabezas de ganado de Centroamérica, “las cuales están infectadas con gusano barrenador provocando pérdidas millonarias a los productores nacionales al no poder exportar a Estados Unidos”.

Señalaron que “la entrada de bovinos extranjeros no solo compromete la bioseguridad nacional, sino que también devalúa el precio del ganado local hasta en un 40 %, en un contexto donde la frontera con Estados Unidos permanece cerrada al ganado en pie mexicano”.

Asimismo, consideraron como «un riesgo» la llegada de ganado proveniente de Nicaragua «como recientemente lo hizo el propietario de la empresa SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón, pues introdujo más de 5.000 cabezas de ganado en el puerto de Mazatlán con destino a Durango”, afirmó el dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos.

En el documento, la organización lamentó la necesidad de la firma del acuerdo entre Estados Unidos y México para llevar a cabo una nueva planta en el estado de Chiapas (sur) para producir hasta cien millones de moscas estériles a la semana, empleadas para controlar y erradicar al parásito, que, según López Ríos no estará en pleno funcionamiento hasta el primer semestre de 2026.

Exigieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un programa de fomento ganadero para apoyar a los pequeños y medianos productores, además de sugerir tomar medidas contra los funcionarios que permiten el tráfico ilegal de ganado.

Según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al 15 de julio de 2025, los bovinos siguen siendo los animales más afectados por el gusano barrenador con 2.738 casos.

Los estados más afectados por casos de gusano barrenador son Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, ubicados principalmente en el sur del país. EFE

