Genneia y Edison toman el control de Transener tras ganar licitación en Argentina

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Buenos Aires, 12 may (EFE).- Las compañías energéticas Genneia y Edison tomaron el control de Transener, la mayor empresa de transporte de electricidad en alta tensión de Argentina, tras vencer en la licitación para la privatización de acciones que estaban en manos del Estado.

Según informó este martes el Ministerio de Economía argentino, el Gobierno del presidente Javier Milei adjudicó a Genneia y Edison el total de la participación accionarial del Estado en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad que controla Transener.

Genneia y Edison presentó una oferta por 356,1 millones de dólares, la mejor de las tres que compitieron en la compulsa.

Genneia, enfocada en la generación de energía solar y eólica, tiene entre sus accionistas a la firma Argentum Investments (43,6 %), Fintech Energy (25 %), los empresarios Jorge Brito (8,33 %) y Delfín Jorge Ezequiel Carballo (8,33 %), el Fideicomiso en Garantía Herederos JHB (8,33 %), y la firma LAIG Eolia (6,4 %), mientras que Edison está liderada por la familia Neuss.

Ambas compañías le ganaron la licitación a la generadora de electricidad Central Puerto y a la distribuidora de energía Edenor.

De esta manera, Genneia y Edison se quedaron con la participación accionarial del 50 % que la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA) poseía en Citelec, la sociedad que controla el 52,65 % de Transener.

El otro 50 % de Citelec está en manos de Pampa Energía.

El resto de las acciones de Transener se encuentra en oferta pública en la Bolsa de Buenos Aires, donde los papeles de la transportadora de electricidad subían este martes un 3,4 %.

Transener posee la concesión para el transporte de energía eléctrica a través de la red de alta tensión de Argentina y es, además, dueña de Transener Internacional (empresa que presta servicios en el mercado de transmisión de electricidad en Brasil) y de Transba (dedicada al transporte eléctrico en la provincia de Buenos Aires). EFE

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