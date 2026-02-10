Georgia abierta a consultas con la UE ante posibles sanciones contra el puerto de Kulevi

Tiflis, 20 feb (EFE).- Georgia está «totalmente abierta» a celebrar consultas con la Unión Europea tras el anuncio de posibles sanciones contra el puerto de Kulevi, en el mar Negro, por su cooperación con la «flota fantasma» de petroleros rusos, según afirmó hoy el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

«Georgia cumple estrictamente todas las reglas de los regímenes de sanciones y está totalmente abierta a consultas con la UE sobre temas concretos», afirmó a la prensa.

El jefe del Gobierno añadió que este puerto es de «importancia estratégica» para Georgia.

«Si hay preguntas, estamos dispuesto a responder a ellas ante los representantes de la UE en base a hechos concretos. Responderemos a todas las preguntas», sostuvo, al señalar que Georgia no ayuda a nadie a evadir sanciones»

La UE asegura que la terminal petrolera de Kulavi, puesta en marcha en 2024 y operada por la compañía estatal azerbaiyana SOCAR acepta crudo ruso sujeto a sanciones por la guerra en Ucrania.

En vistas a ello, la Comisión Europea propuso incluir los puertos de Kulevi (Georgia) y Karimun (Indonesia) en el próximo paquete de sanciones contra Rusia.EFE

