Georgia dice que mantiene su propósito de ingresar en la OTAN

2 minutos

Tiflis, 25 nov (EFE).- Georgia mantiene su propósito de ingresar en la OTAN, objetivo contemplado en su Constitución desde 2017, afirmó este martes el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili.

«La pelota está en el tejado de la OTAN, porque Georgia ha hecho todo lo necesario para incorporarse a la Alianza Atlántica», dijo en rueda de prensa el líder del Legislativo y uno de los máximos dirigentes de Sueño Georgiano, la formación gobernante en el país.

Recordó que a Georgia y Ucrania se le prometió el ingreso en la OTAN en la cumbre que el bloque celebró en Bucarest en 2008.

«Han pasado 17 años desde que nos dijeron que las puertas de la OTAN estaban abiertas. Georgia ha hecho todo por acercarse a la Alianza, tanto institucional como militarmente, y ha participado en operaciones junto con soldados de la OTAN», subrayó Papuashvili.

Agregó que el «pueblo georgiano no es ingenuo y ve que a algunas fuerzas les conviene mantener a Georgia y a Ucrania a medio camino hacia la OTAN, lo que aumenta, y no disminuye, los riesgos en el ámbito de la seguridad».

El presidente del Parlamento destacó que el contingente militar georgiano en las operaciones de la OTAN en Afganistán fue «diez veces mayor que el neerlandés, cuyo ex primer ministro Mark Rutte es el actual secretario general de la OTAN».

En Afganistán, añadió, Georgia tuvo el mayor contingente militar de países no miembros de la OTAN, que sufrió 32 bajas mortales, entre soldados y oficiales.

Papuashvili resaltó que el 70 por ciento de los militares georgianos han participado de una u otra manera en misiones y ejercicios de la OTAN.

«Adelantamos en todos los parámetros a siete u ochos países de la OTAN», aseguró. EFE

mv-mos/rml