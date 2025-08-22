The Swiss voice in the world since 1935

Georgia envía a Ucrania a 65 ucranianos deportados por Rusia a los que les negó la entrada

Tiflis, 22 ago (EFE).- Georgia envió hoy a Ucrania en dos vuelos chárter a 65 ciudadanos ucranianos deportados por Rusia que pasaron dos meses y medio en un puesto fronterizo debido a que las autoridades georgianas les negaron la entrada al país por motivos de seguridad.

«Las negociaciones con la parte ucraniana se han completado con éxito, y 65 ciudadanos ucranianos están siendo devueltos a su país de origen en dos vuelos chárter desde el aeropuerto de Tiflis vía Moldavia», dijo al canal de televisión Imedi el viceministro del Interior georgiano, Alexander Darajvelidze.

Explicó que Georgia no les permitió la entrada al país, porque no cumplían con los requisitos para cruzar la frontera y «su pasado indicaba que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Georgia».

El viceministro añadió que las autoridades georgianas seguirán colaborando con Ucrania y las organizaciones internacionales para repatriar a los otros 22 ciudadanos ucranianos que permanecen retenidos en el puesto fronterizo.

Los ucranianos deportados cumplían diversas penas de prisión por delitos graves en los territorios que Rusia ocupó durante la guerra con Ucrania.

Desde el inicio de la guerra, Georgia ha acogido a aproximadamente 25.000 refugiados ucranianos. EFE

