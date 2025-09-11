The Swiss voice in the world since 1935

Ghana acepta recibir inmigrantes de África occidental deportados desde Estados Unidos

Accra, 11 sep (EFE).- El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, anunció que el país acordó recibir inmigrantes de África occidental deportados de Estados Unidos y adelantó que ya recibieron a un primer grupo de 14 personas.

“Nos contactaron para que aceptáramos a ciudadanos de terceros países que estaban siendo expulsados ​​de Estados Unidos y acordamos con ellos que los ciudadanos de África occidental eran aceptables”, afirmó Mahama durante una rueda de presa a última hora de este miércoles.

“Todos nuestros compatriotas africanos occidentales no necesitan una visa para venir a nuestro país”, añadió el mandatario.

El primer grupo de 14 deportados, en su mayoría nigerianos -además de un gambiano y un ghanés-, ya llegó a Ghana y solicitó regresar a sus respectivos países, por lo que el Gobierno ghanés les proporcionó transporte.

“Si traen de vuelta a nuestros colegas de África occidental, no tenemos ningún problema en aceptarlos”, reafirmó Mahama.

El mandatario recordó que el acuerdo para acoger a ciudadanos africanos se enmarca en un protocolo de libre circulación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que permite a ciudadanos de los doce Estados miembros entrar y residir en otros países de la región sin visado durante un máximo de 90 días.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha contactado a algunos gobiernos africanos para convencerlos de aceptar deportados, como parte de sus políticas migratorias, que incluyeron expulsiones masivas como una de sus principales promesas electorales.

Después de que el Tribunal Supremo estadounidense autorizara el pasado junio las expulsiones a terceros países, Washington reanudó los vuelos de deportación, que han trasladado hasta ahora a migrantes de manera exprés a diferentes países, incluidos varios de África.

En julio pasado, Esuatini recibió a unas cinco personas, otras ocho fueron a Sudán del Sur, mientras que Ruanda recibió en agosto a siete migrantes después de que llegara a un acuerdo para trasladar a unas 250 personas. EFE

