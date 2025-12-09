El tabaquismo avanza en Suiza por la presión del sector y leyes poco restrictivas

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco insta a los Estados a regular todos los productos del tabaco, ya que considera que son «falsos» los argumentos de «reducción de riesgos» que promueven los fabricantes. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Suiza —que no ha ratificado el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco— sigue siendo uno de los países más sensibles a la influencia de los fabricantes de cigarrillos. En Ginebra recientemente se ha celebrado la COP11 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).

9 minutos

Ginebra es la capital mundial de la lucha contra el tabaquismo. Y esto es así porque esta ciudad suiza es la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras seis días de deliberaciones, el 22 de noviembre concluyó la undécima sesión de la Conferencia de las partes (COP11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del TabacoEnlace externo (CMCT). Las partes del Protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco volvieron a reunirse la última semana de noviembre.

Qué es el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) compromete a sus partes a poner fin a la «epidemia mundial de tabaquismo». El tratado proporciona un marco jurídico y un conjunto de medidas para luchar contra el tabaquismo. Algunos ejemplos son las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, las leyes que prohíben fumar o el aumento de los impuestos de los productos derivados del tabaco. El Convenio cuenta con 183 partes. Suiza lo firmó en junio de 2004, pero no lo ha ratificado nunca. En 2025 se celebran veinte años desde que se creó el CMCT. Se trata del primer tratado negociado bajo los auspicios de la OMS y uno de los tratados de las Naciones Unidas que se ha adoptado más ampliamente en toda la historia.

Durante esta COP11 «se han adoptado varias decisiones clave», anunció en la rueda de prensa de clausura Andrew Black, jefe interino de la Secretaría del CMCT. «Estas decisiones reforzarán la aplicación del tratado, (…) contribuirán a salvar millones de vidas en los próximos años y protegerán al planeta de los daños medioambientales causados por el tabaco», declaró.

Entre las medidas adoptadas están las dirigidas a la contaminación ambiental por los residuos de los productos del tabaco y sus derivados, o que los productos del tabaco y los cigarrillos electrónicos estén prohibidos en todas las instalaciones de las Naciones Unidas. También se ha reafirmado la importancia de financiar los programas nacionales para luchar contra el tabaquismo.

Contenido externo

Una COP condicionada por la industria

Al no alcanzarse un consenso en el plazo establecido, dos puntos del orden del día se han aplazado hasta la COP12 (prevista para 2027 en Armenia). Estos puntos se referían a la obligación que tienen los países de aplicar medidas para combatir la adicción a la nicotina y protegerlos de los intereses de la industria del tabaco y sus «afirmaciones sanitarias engañosas sobre la reducción de los efectos nocivos», explicó Kate Lannan, jurista principal de la Secretaría del CMCT.

Kate Lannan se refería a los argumentos que esgrimen los gigantes del tabaco, según los cuales un producto de tabaco calentado, por poner un ejemplo, sería menos perjudicial para la salud que un cigarrillo. «La industria tabacalera (…) proporciona información desde su propia perspectiva comercial, que es totalmente incompatible con el derecho humano a la salud y con el Convenio», subrayó la Dra. Reina Roa, presidenta de la COP.

Para el CMCT, «la increíble injerencia de la industria tabacalera» sigue siendo uno de los principales obstáculos para aplicar un control del tabaco verdaderamente eficaz a escala mundial», indicó Andrew Black, quien añadió que la industria del tabaco había mostrado un interés especial en esta COP y que se habían denunciado intentos de influir en las negociaciones.

«Podemos constatar que probablemente muchas delegaciones han sido informadas [por la industria]», manifestó un miembro de una delegación nacional de la Unión Europea al sitio web EuractivEnlace externo. «Repiten los mismos argumentos, a veces palabra por palabra», señaló.

Según se lee en el artículo citado de Euractiv, desde la apertura de la COP11, varios países pequeños se han hecho eco de los argumentos que promueven los fabricantes de «reducir riesgos».

Una industria influyente en todo el mundo

Las tácticas de injerencia de los fabricantes de cigarrillos no están disminuyendo en el mundo, sino todo lo contrario. Son cada vez más agresivas, según la edición de 2025 del Índice Global de Injerencia de la Industria TabacaleraEnlace externo.

El informe —publicado a mediados de noviembre— indica que los fabricantes han intentado interferir activamente en la elaboración y aplicación de políticas, acercándose a los responsables políticos de muchos países con promesas de inversión y empleo, viajes con todos los gastos pagados para visitar sus instalaciones o iniciativas de responsabilidad social.

Muchos gobiernos ceden ante esta presión. En casi la mitad (46) de los 100 países evaluados por el índice se ha reforzado la influencia del sector. Algo más de treinta países han avanzado y solo 18 han adoptado nuevas medidas o han reforzado la aplicación de las existentes para protegerse.

Contenido externo

Suiza, a la cola

En este ámbito, Suiza no ha hecho más que degradarse. Obtiene la segunda puntuación más alta, es decir, ocupa el penúltimo puesto. Solo la República Dominicana lo hace peor. Y su puntuación no ha hecho más que empeorar de año en año, pasando de 92 de 100 en 2021 a 95 (de 100) en 2023, para situarse en 96 (de 100) en 2025.

Para explicar este mal resultado, en primer lugar, hay que precisar que, aunque alberga la sede del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Suiza es uno de los pocos países que no forma parte de él. Así que no está sujeta a ningún compromiso internacional.

Aunque en 2004 firmó el CMCT, nunca lo ha ratificado al no poder cumplir con sus exigencias. El 26 de noviembre, en respuesta a una moción parlamentariaEnlace externo socialista, el gobierno se mostró favorable a esta ratificación. Mientras que los profesionales de la salud la reclamanEnlace externo, los sectores económicos, en cambio, se oponenEnlace externo.

Sede de los gigantes del tabaco

La industria tabacalera es un peso pesado de la economía helvética. Desde hace años, Suiza alberga la sede de tres de los gigantes mundiales del sector: Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) y Japan Tobacco International (JTI), pero también de otros como Oettinger Davidoff y Villiger Söhne.

Estas sedes son importantes fuentes de ingresos fiscales y de empleo. Responsables políticos de otros países realizan visitas patrocinadas a sus instalaciones; en particular, al ultramoderno centro de investigación y desarrollo de PMI en Neuchâtel, según se lee en el informe del Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera (Global Tobacco Industry Interference Index).

Numerosas ramificaciones políticas

La industria del tabaco también está muy bien conectada en los círculos políticos suizos gracias a su contribución económica. La notoria permeabilidad entre ambos mundos es la razón principal de la mala clasificación de Suiza.

«Existe un número notablemente elevado de vínculos directos entre el Parlamento y el lobby del tabaco», dice la organización especializada en vigilar los grupos de interés en Suiza, que ha contribuido al índice de interferencia de la industria tabacalera, LobbywatchEnlace externo.

Según sus investigaciones, una treintena de miembros del Parlamento mantiene relaciones directas o indirectas con el sector; entre ellos, algunos diputados que forman parte de las comisiones encargadas de regular el tabaco, cuyas deliberaciones se mantienen en secreto. Varios parlamentarios han entregado a representantes de la industria —de forma totalmente legal— sus tarjetas para acceder a las zonas reservadas del Parlamento federal.

El sistema suizo permite a los parlamentarios recibir remuneraciones de diversos grupos y organizaciones privadas, paralelamente a sus funciones como miembros electos. Estos vínculos de intereses deben declararse, pero no el importe de lo que reciben. Estas normas difieren de las que rigen en el Parlamento Europeo para los grupos de presión.

La industria del tabaco también ejerce una presión (lobbying) activa y legal en este organismo. Los lobistas, sin embargo, deben inscribirse en el Registro de TransparenciaEnlace externo y declarar, por ejemplo, el importe y el objeto de sus actividades de lobbying, o incluso la lista de sus reuniones. Los pagos de dinero a los eurodiputados no se consideran lobbying, sino corrupción.

Escaso control del tabaco

En Suiza nada impide a la industria tabaquera financiar candidaturas o partidos políticos (durante las elecciones federales de 2023, los partidos de derecha UDC y PLR recibieron dinero de PMI) ni participar en la elaboración de políticas.

Lobbywatch plantea que «la influencia del lobby del tabaco en el proceso legislativo se manifestó claramente durante la iniciativa popular “Jóvenes sin tabaco”». El texto, aceptado en 2022, exigía prohibir la publicidad de productos del tabaco dirigida a niños y jóvenes, y que en ese momento constituía una de las primeras medidas reguladoras significativas en años. Lobbywatch afirma que algunas disposiciones fundamentales se han «suavizado».

Para el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera, todo ello se refleja en «la debilidad de las leyes suizas en materia de lucha contra el tabaquismo». Según la última clasificación de la «escala de control del tabaco» (Tobacco Control Scale) de 2021, después de Bosnia y Herzegovina, Suiza es el país de toda Europa que menos regula el tabaco.

Contenido externo

Texto adaptado del francés por Lupe Calvo. Revisado por Carla Wolff.

Nota: este artículo fue modificado el 8 de diciembre de 2025 para añadir la respuesta del Consejo Federal (Gobierno) a la moción parlamentaria que solicitaba la ratificación del Convenio Marco de la OMS.

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI