Glencore reiniciará en 2026 la operación de la mina de cobre argentina Alumbrera

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- La minera suiza Glencore reiniciará en 2026 la operación de la mina de cobre Alumbrera, en la norteña provincia argentina de Catamarca, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según indicó el Gobierno de Catamarca en un comunicado, una vez que la mina obtenga todos los permisos y se encuentre plenamente operativa, Alumbrera producirá unas 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante cuatro años.

«El reinicio de la operación de Alumbrera significa más trabajo y desarrollo para todos los catamarqueños, y además posiciona a nuestra provincia en el eje del mapa minero nacional y mundial en producción de cobre», resaltó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

La infraestructura de procesamiento de Alumbrera, que dejó de producir en 2018, está integrada al proyecto de cobre Agua Rica (provincia de Catamarca), también de Glencore, en lo que se denomina proyecto MARA.

Martín Pérez de Solay, director ejecutivo de Glencore Argentina, señaló que, «más allá de los resultados económicos del reinicio de Alumbrera considerado de manera independiente, el mismo resulta un facilitador natural para MARA».

«Por un lado, reduce el riesgo de la puesta en marcha de la planta concentradora y de la logística de transporte, y reentrena a la fuerza laboral antes de obtener el primer mineral del yacimiento Agua Rica. Además, mantiene en funcionamiento infraestructuras críticas, que pueden compartirse con el proyecto, generando sinergias operativas», dijo Pérez de Solay.

En agosto pasado, Glencore solicitó que Agua Rica y su otro proyecto de cobre en Argentina, El Pachón (provincia de San Juan), sean beneficiados por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 por el Gobierno de Javier Milei.

Actualmente la producción de cobre de Argentina es solo secundaria y marginal, pero el país suramericano tiene una importante cartera de proyectos para desarrollar la minería de cobre a gran escala.

Argentina cuenta con 21 proyectos de cobre registrados, de los cuales seis tienen planificada su entrada en producción entre 2027 y 2031.

Solo estos seis proyectos más avanzados de cobre -incluyendo los de Glencore- han calculado inversiones por unos 20.000 millones de dólares para los próximos años.

Según un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la puesta en marcha de esos seis proyectos más avanzados llevarían al país a ubicarse entre los diez mayores productores globales de cobre. EFE

