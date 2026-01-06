Gobernador de Tver atribuye muerte de civil a explosión de gas y no a dron ucraniano

Moscú, 6 ene (EFE).- El gobernador de la ciudad de Tver, Vitali Koroliov, rectificó la información difundida anteriormente, que atribuyó la muerte de un civil local al impacto de un dron ucraniano, al señalar que el siniestro fue provocado por una explosión de gas.

«Durante la pasada noche las fuerzas del Ministerio de Defensa de Rusia aniquilaron seis drones sobre la región de Tver. Respecto al incendio que se desató en un apartamento de un edificio en Tver que provocó la muerte de una persona, este se debió a una explosión de gas, según las conclusiones preliminares de expertos», indicó en Telegram .

Señaló que en un principio del accidente fue atribuido al impacto de un dron debido a que coincidió con el derribo.

Esta mañana Koroliov infomó de la muerte de un civil en la ciudad, ubicada unos cien kilómetros al noroeste de Moscú y a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Señaló que los bomberos lograron sofocar el incendio a las 03:45 hora de Moscú (00.45 GMT) y fue hospitalizado otro vecino que resultó herido.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche los sistemas de defensa antiaérea derribaron 129 drones ucranianos sobre 21 regiones rusas, el mayor número (29) fue neutralizado en la región fronteriza de Briansk, seguida por Bélgorod (15), Yaroslavl (13) y Nóvgorod (10).

Ante el peligro de drones los aeropuertos de Ufá, Oremburgo, Kazán, Krasnodar, Sochi y Udmurtia cerraron temporalmente o pospusieron vuelos.

En la región de Voronezh los restos de un dron cayeron sobre la línea del ferrocarril, provocando el atraso de varios trenes, según informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Gúsev.EFE

