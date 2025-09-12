The Swiss voice in the world since 1935

Gobernador de Utah tilda de «cáncer» a las redes sociales tras asesinato de Charlie Kirk

Washington, 12 sep (EFE).- El gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, responsabilizó este viernes a las redes sociales, a las que calificó de «cáncer», del clima de violencia política en Estados Unidos que según él ha conducido al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

En una rueda de prensa para anunciar el arresto del supuesto asesino de Kirk, Tyler Robinson, Cox dijo creer «firmemente» en que el episodio ocurrido el miércoles en la Universidad de Utah Valley «es un punto de inflexión en la historia estadounidense» y planteó si se trata del «final de un capítulo oscuro» o del «comienzo de uno aún más oscuro».

Cox aseguró que lo sucedido le recuerda a los años sesenta, una época marcada por los asesinatos de figuras políticas como John F. Kennedy o Martin Luther King Jr., y subrayó que en los últimos días han circulado por redes sociales, además de las imágenes del asesinato de Kirk, videos del asesinato de una refugiada ucraniana en Charlotte (Carolina del Norte) en un tren.

«Esto no nos hace bien. No es bueno consumir redes sociales; es un cáncer para nuestra sociedad en este momento», afirmó el gobernador republicano.

«Animo a la gente a desconectarse, a apagar la luz, a dejar de pasar tiempo en línea, a salir y a hacer el bien en su comunidad», añadió.

Cox animó a los estadounidenses a hacer esfuerzos para entenderse los unos a los otros. «Es una elección, y cada uno de nosotros puede tomarla», concluyó.

En esa rueda de prensa se anunció el arresto del presunto asesino de Kirk, un varón de 22 años identificado como Tyler Robinson, al que un familiar entregó a las autoridades después de que admitiera el crimen cometido el pasado miércoles.

Se prevé que las autoridades estatales y federales presenten una acusación formal contra Robinson por asesinato con agravantes, un delito que se puede castigar con la pena de muerte. EFE

