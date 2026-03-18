Gobierno alemán aboga por diálogo entre EEUU y Cuba y subraya que isla es Estado soberano

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Berlín, 18 mar (EFE).- El Gobierno alemán abogó este miércoles por la vía del diálogo entre Washington y La Habana para rebajar las tensiones por el bloqueo energético contra la isla, incrementadas por las recientes declaraciones del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre tomar Cuba.

«Para nosotros, el camino correcto es que haya conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para resolver las tensiones que han surgido recientemente», declaró en una rueda de prensa ordinaria Josef Hinterseher, portavoz de Exteriores.

Agregó que se han toma nota de las declaraciones del presidente estadounidense, quien el pasado lunes afirmó: «Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella».

Al respecto, Hinterseher subrayó que el Gobierno alemán considera a Cuba «un Estado soberano».

Al mismo tiempo, señaló que Alemania mantiene una embajada en La Habana que se encarga de las relaciones diplomáticas con la parte cubana y que este sentido existe un «intercambio constante» con Cuba. EFE

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