Gobierno colombiano duplica seguridad de los candidatos de cara a las elecciones de 2026

Bogotá, 25 ago (EFE).- El Gobierno colombiano anunció este lunes que duplicó las medidas de seguridad para los precandidatos presidenciales y congresistas de cara a las elecciones de 2026 en un esfuerzo por blindar el proceso democrático tras el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció que la capacidad de protección «pasó de 229 a 520 policías y miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP)», además del despliegue de «6.351 policías y 96 pelotones del Ejército para garantizar la seguridad en las regiones».

«El compromiso es garantizar que el ejercicio democrático se dé en condiciones de seguridad. Hemos duplicado los esquemas y reforzado la presencia territorial», afirmó Sánchez al término de una reunión del Comité de Recomendación de Medidas de Protección Electoral (Cormpe), creado en 2023 para velar por la seguridad de los candidatos en todos los procesos electorales del país.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, añadió que los aspirantes presidenciales cuentan en este momento con 194 funcionarios de la UNP, 326 policías, 32 vehículos convencionales, 75 blindados y 56 chalecos de protección.

«Hoy podemos decirle al país que los candidatos presidenciales cuentan con garantías reales. Nuestro compromiso es blindar la democracia», afirmó.

Las medidas se fortalecieron tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en Bogotá el pasado 11 de agosto después de dos meses de lucha por su vida tras ser gravemente herido en un atentado en Bogotá.

El crimen, condenado de forma unánime por todas las fuerzas políticas, generó preocupación sobre las garantías para la contienda electoral de 2026. EFE

