Gobierno de Bolivia planea acusar de fraude al candidato Doria Medina, alerta su partido

La Paz, 16 ago (EFE).- La alianza Unidad que impulsa la candidatura presidencial del empresario opositor Samuel Doria Medina ha alertado de que el Gobierno de Luis Arce tiene «en marcha un plan» para acusarlos de «fraude electoral» en las elecciones generales de este domingo en Bolivia.

«Alertamos a la ciudadanía que está en marcha un plan digitado por el gobierno para acusarnos de fraude electoral. Este plan ya ha comenzado a ejecutarse, con videos creados por operadores oficialistas que muestran material electoral que, afirman, estarían manejando nuestros militantes», menciona un comunicado difundido en las redes sociales de alianza Unidad.

Doria Medina, un empresario de 66 años, se encuentra a la cabeza de las encuestas electorales para este domingo, muy cercano al también expresidente opositor Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) de alianza Libre.

«Advertimos que el plan contempla otras medidas similares o peores, como plantado de material electoral en nuestras casas de campaña. Rechazamos esta intromisión inaceptable del Gobierno de Arce en el proceso electoral. Pedimos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que rechace con contundencia este intento oficialista de sabotear las elecciones del domingo», indica el comunicado del partido de Doria Medina.

Asimismo, la plataforma Bolivia Verifica publicó que en la red social TikTok circulan vídeos que muestran papeletas marcadas a favor del candidato Doria Medina.

Dicha plataforma de verificación aseguró que el contenido de redes es falso, porque el TSE tiene el material electoral bajo custodia, incluidas las boletas, y esto imposibilita que puedan ser adulteradas.

Por su parte el presidente Arce, que cambió el alto mando militar de las Fuerzas Armadas el pasado jueves, aseguró que entregará el poder al candidato que quede electo en los comicios.

«Que quienes hemos ingresado por la puerta de esta Casa Grande, también salgamos por la puerta y dejemos el legado democrático para todo el pueblo boliviano», precisó Arce.

El mandatario Arce renunció a la reelección en medio de una fuerte crisis económica que afecta a Bolivia. El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) eligió al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo como candidato, sin embargo, las encuestas no lo colocan en una eventual segunda vuelta.

Los bolivianos elegirán este domingo a un presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible y la peor inflación en décadas, que ha aumentado el precio de artículos de la canasta básica. EFE

