Gobierno de Bolivia reafirma su compromiso con la paz ante ataques de EEUU e Israel a Irán

2 minutos

La Paz, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Bolivia reafirmó este sábado su compromiso con la paz ante los ataques de Estados Unidos e Israel a varias ciudades de Irán y añadió que realiza un seguimiento «permanente» para resguardar a la población boliviana en los países en conflicto.

«El Estado Plurionacional de Bolivia reafirma su compromiso con la paz, el fortalecimiento de las democracias como espacio donde los puebles ejercen plenamente sus libertades, y la vigencia irrestricta de los derechos humanos que deben prevalecer ante toda circunstancia», dice un comunicado oficial de la Cancillería de Bolivia.

El Gobierno de Rodrigo Paz realiza un seguimiento «permanente de la evolución del escenario internacional a través de sus canales diplomáticos y de seguridad correspondientes».

«El Gobierno nacional actúa con responsabilidad y prudencia frente a un contexto internacional de alta sensibilidad», señala el comunicado.

Además, el presidente ha instruido a las instancias competentes para «fortalecer la coordinación interinstitucional y activar mecanismos de evaluación preventiva» para «resguardar la seguridad de la población boliviana en los países en conflicto», así como la protección de infraestructuras diplomáticas bolivianas.

La crisis en la región se agravó este sábado tras un ataque masivo de fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades iraníes.

La República Islámica respondió con el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí y bases militares de EE.UU. en la región, en un intercambio bélico cuyas cifras totales de víctimas aún están por determinar. EFE

drl/rod