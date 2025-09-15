Gobierno de Ecuador entrega primeros bonos RAÍCES a 70.000 productores tras alza de diésel

Quito, 15 sep (EFE).- Un total de 70.000 productores se convirtieron este lunes en los primeros beneficiados del Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES) ofrecido por el Gobierno de Ecuador en el paquete de compensaciones e incentivos para diversos sectores tras la eliminación del subsidio al diésel.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) indicó en un comunicado que los incentivos productivos buscan «redistribuir los recursos que ahora llegan a las familias sin intermediarios».

«Hoy recibieron esta transferencia monetaria directamente a sus cuentas bancarias de BanEcuador», aseveró.

El bono RAÍCES, de mil dólares, se otorgará por una única vez a 100.000 pequeños productores del país para contribuir a mejorar la calidad de vida y promover la inclusión productiva del sector agropecuario.

El Gobierno hará seguimiento de los bonos entregados para garantizar que generen empleo y dinamicen la economía.

Los beneficiarios «son familias rurales productoras de los sectores agrícola y pecuario en situación de pobreza, donde al menos una persona se dedique a actividades agropecuarias y que cumplan con los criterios de elegibilidad», apuntó el Ministerio.

«El programa más ambicioso»

La eliminación del subsidio al diésel implica un incremento en el precio de este combustible de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares en las estaciones de servicio.

Según cálculos oficiales, la eliminación del subsidio supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares, que se destinarán al pago de incentivos productivos y sociales que reemplazan «subsidios ineficientes por beneficios directos para las familias ecuatorianas».

«Hemos iniciado el programa más ambicioso de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales jamás implementado en el Ecuador», dijo este lunes la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, al mencionar el bono Raíces y también incentivos para transportistas, entre otros.

«No hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes», indicó antes de recordar que más de 23.000 transportistas recibirán un bono mensual que va entre 450 y 1.000 dólares «precisamente para evitar el alza de pasajes».

Además, se ha puesto en marcha el crédito a tasa subsidiada y el bono de chatarrización. «Son 1.528 unidades de transporte, con un monto de por un monto de 150 millones. Los créditos tendrán una tasa anual del 9 %».

Adicionalmente, hay un incentivo económico para los sectores del transporte comercial, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico por un monto de 30 millones de dólares.

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, este lunes se depositaron más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a 1.665 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial.

El Gobierno también ha ofrecido apoyo a los pescadores artesanales en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, y amplió el Bono de Desarrollo Humano a 55.000 familias en todo el país, con una inversión en este último rubro de 130 millones de dólares.

La eliminación del subsidio ha provocado protestas en ciertas zonas de las provincias del Carchi (fronteriza con Colombia), Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay y Pichincha, aunque en esta última, los manifestantes en el sector de Tambillo atribuyeron su protesta a la demanda por más seguridad en las vías.

La eliminación del subsidio ha sido catalogada como acertada por gremios de comerciantes e industriales. EFE

