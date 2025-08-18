The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno de Ecuador envía 2.000 militares a cuatro provincias para lucha contra el crimen

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- El Gobierno ecuatoriano anunció este lunes el envío de 2.000 militares hacia cuatro provincias «clave», con el objetivo de «fortalecer» la lucha contra el crimen organizado, según señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Se trata de soldados recién graduados que serán enviados a reforzar las unidades militares de la ciudades de Guayaquil, en la provincia del Guayas; Manta, en Manabí; Santa Rosa, en El Oro (fronteriza con Perú); y Esmeraldas, en la provincia que lleva el mismo nombre (fronteriza con Colombia).

Este traslado busca fortalecer las operaciones que realizan los militares y policías contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y municiones, y contra los grupos armados delincuenciales «que intentan sembrar terror en nuestro territorio», anotó.

Posteriormente, el Gobierno enviará más militares a otras provincias «estratégicas» como Carchi y Sucumbíos (fronterizas con Colombia), Orellana, Loja y Los Ríos, según adelantó el Ministerio.

De su lado, el Ejército señaló en un comunicado que los soldados están preparados en técnicas y tácticas de combate, combate urbano, operaciones en selva, entre otros, «lo que les permite emplearse de inmediato en las operaciones militares que se llevan a cabo a nivel nacional».

Tres de las provincias a las que el Gobierno enviará a estos nuevos soldados (Guayas, Manabí y El Oro) están bajo un estado de excepción declarado el pasado 6 de agosto por el presidente Daniel Noboa, debido a los altos niveles de violencia que se registran en estas zonas.

Una escalada de violencia que persiste pese a que en 2024 el mandatario declaró un ‘conflicto armado interno’ para combatir a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, pero que en los últimos años han diversificado su actividad delictiva hacia las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal.

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE

cbs/sm/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR