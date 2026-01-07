Gobierno de Ecuador lamenta liberación en España de líder de banda criminal Los Tiguerones

Quito, 7 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador lamentó este miércoles que el líder de la banda criminal Los Tiguerones, William Alcívar (‘Willy’), que había sido detenido en España con fines de extradición, haya sido liberado por las autoridades judiciales españoles que debían aprobar su entrega.

Tras reportar medios ecuatorianos sobre la liberación producida en los últimos días de diciembre en España, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló a periodistas locales que el Gobierno hará «todo lo necesario» para que sea recapturado, para lo cual espera contar con la cooperación de los jueces españoles.

«¿Ustedes creen que los ciudadanos españoles quieren tener en su territorio a este peligroso criminal culpable de terrorismo, sicariato (asesinato por encargo), narcotráfico… que está liderando operaciones para llevar a cabo muertes violentas?», señaló Reimberg.

La Audiencia Nacional española había solicitado al Gobierno ecuatoriano garantías para preservar la vida de ‘Willy’ en las cárceles ecuatorianas, como condición para aprobar la extradición, ante el riesgo de ser asesinado en prisión por parte de bandas criminales rivales.

Reimberg indicó que el Ejecutivo ecuatoriano envió garantías a España el 12 de junio, «pero seguían extendiendo el pedido de más información y más información, con el fin que querían de dejarlo libre en territorio español».

«Hoy la autoridad judicial decide dejar libre a un terrorista en territorio español. Eso debería elevar la preocupación entre los ciudadanos que viven en España», lamentó el ministro.

«No me intimidan las amenazas contra mi vida que me han llegado. No nos intimidan las amenazas que está enviando contra el presidente (Daniel Noboa). Esa es la clase de criminal que tienen en el territorio español, y todo el Gobierno a través de la Cancillería vamos a hacer todo lo necesario para que recapturen a este criminal y sea enviado a Ecuador a pagar por el daño que ha hecho», concluyó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador señaló en un comunicado que se enteró de la liberación de ‘Willy’ de manera extraoficial y reiteró haber cumplido con todas las solicitudes de España.

«Ecuador ha cumplido con todas las exigencias contenidas en el Tratado Bilateral de Extradición suscrito entre la República del Ecuador y el Reino de España y la Ley de Extradición de la República del Ecuador, razón por la cual la extradición del ciudadano en mención fue concedida por ese país en mayo de 2025», señaló la Cancillería.

El conocido también como ‘Comandante Willy’, de 36 años, fue detenido el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell (Tarragona) junto a su hermano, Álex Iván (‘Ronco’), en una operación de la Guardia Civil en colaboración con la Policía de Ecuador y desde entonces estaba en prisión provisional.

Ambos hermanos están considerados como cabecillas de Los Tiguerones y contaban con sendas órdenes internacionales de detención.

‘Negro Willy’ tenía dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la acusación del asalto al canal TC Televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 y otra por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.

La Sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional dio el visto bueno a ambas entregas, si bien lo condicionó a que en un plazo de tres meses Ecuador garantizase de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal. EFE

