Gobierno de EE.UU. retrocede sobre control absoluto de la policía de Washington D.C.

Washington, 15 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos retrocedió este viernes de tomar el control total del Departamento Metropolitano de Policía de Washington D.C. luego de que las autoridades locales presentaran una demanda por haber designado a Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA), a cargo de la seguridad de la capital del país.

El Departamento de Justicia decidió no tomar el control total de la policía capitalina luego de que el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, demandó a la Administración Trump por lo que considera una «toma hostil» de la Policía de la capital por el Gobierno federal como parte de la campaña del republicano contra el crimen callejero.

El fiscal Schwalb y la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, anunciaron en una rueda de prensa como «una victoria» que el Gobierno federal haya declinado de tomar el control total de la policía por medio de la DEA.

La marcha atrás sucedió luego de que las partes implicadas fueran citadas por la jueza distrital Ana Reyes, quien les sugirió llegar a un acuerdo conjunto para evitar que suspendiera de forma definitiva la federalización de la ciudad.

El pasado lunes, Trump declaró una «Emergencia de Seguridad Pública» y tomó el control de la Policía de Washington D.C., cuando también anunció la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional dentro de sus esfuerzos por «restablecer el orden público».

La decisión del presidente fue criticada debido a que la capital estadounidense presenta las cifras de crimen homicida más bajas de las últimas décadas. Además, el republicano amenazó con replicar la misma acción en otras ciudades que son gobernadas por alcaldes demócratas. EFE

