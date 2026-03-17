Gobierno de Kast retira 43 decretos ambientales impulsados en el mandato de Boric

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Santiago de Chile, 17 mar (EFE).- El Gobierno chileno, presidido por el ultraderechista José Antonio Kast, retiró este martes 43 decretos medioambientales impulsados por la administración anterior, orientados a la creación de parques nacionales, la reducción de contaminantes y la protección de salares, especies endémicas en riesgo y otros recursos naturales.

Según detalló el gobierno, la nueva administración «inició el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría, una práctica habitual al inicio de una nueva gestión».

«El gobierno saliente ingresó a tramitación 21 (de esos 43) decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo, es decir, el último día de su gestión», argumento a través de un comunicado el Ministerio del Medio Ambiente.

En el oficio que retira de trámite los decretos supremos, fechado el pasado 12 de marzo y enviado por el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, aparece la creación de nueve áreas protegidas, normas de control de calidad del aire, planes de descontaminación y reglamentos de evaluación e institucionalidad ambiental.

Los decretos que pasarán a revisión incluyen los que amplían los parques marinos Nazca-Desventuradas y Mar de Juan Fernández, hito que cerraba el mandato del gobierno del progresista Gabriel Boric con el 54 % de las aguas chilenas bajo alguna forma de protección ambiental, dejando al país posicionado entre los cinco del mundo con mayor superficie oceánica resguardada.

Del total de 43 decretos retirados, destacan también el plan de descontaminación del Lago Villarrica -en crisis ambiental hace años-, el plan para la recuperación, conservación y gestión de las ranitas de Darwin -especie en peligro de extinción-, y la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, entre otros.

Elaborados entre 2023 y 2026, los decretos retirados también incluyen normas de emisión para industrias contaminantes y reglamentos que implementaban la Ley Marco de Cambio Climático, el instrumento jurídico que obliga al país sudamericano a ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 2050.

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial en razón de su geografía, demografía y alta exposición a desastres naturales, sometido a sequías, olas de calor y retroceso de glaciares.

Además de esta condición de vulnerabilidad, Chile posee cinco «zonas de sacrificio», espacios envueltos a diario en una tóxica nube de gases que causan lluvia ácida y enferman a sus habitantes hasta cuatro veces más que la media nacional, según un estudio de la Universidad Católica y la fundación Chile Sustentable. EFE

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