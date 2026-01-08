Gobierno de Milei pide por argentinos en Venezuela tras anuncio de liberación de presos

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- El Gobierno de Javier Milei pidió este jueves la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, ciudadanos argentinos presos en Venezuela, poco después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de «un número importante de personas», que incluyen a locales y extranjeros.

«Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias», afirmó este jueves la exministra de Seguridad Nacional y actual jefa del bloque de senadores del partido de Milei, Patricia Bullrich, en su cuenta de X.

«Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera», agregó la exministra.

Durante su gestión como titular de la cartera de Seguridad Nacional entre 2023 y 2025, Bullrich fue la figura del Ejecutivo que más reclamó por la libertad de Gallo, miembro de la Gendarmería argentina, fuerza de seguridad bajo la órbita de ese ministerio.

Galló fue detenido el 8 de diciembre tras ingresar a Venezuela desde Colombia, acusado de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro.

La venezolana María Alexandra Gómez, pareja de Gallo, dijo este miércoles en una entrevista con EFE que tras la detención del mandatario en Caracas sintió «esperanza» sobre la posible liberación del gendarme pero con el correr de las horas comprendió que «Venezuela todavía no es libre».

Gómez pidió a Milei que modere su discurso contra el país caribeño para facilitar la liberación del padre de su hijo: «Cuando tú estás tratando de que un argentino sea liberado de suelo venezolano, no puedes darle palo al que lo tiene preso».

Además de Gallo, el otro argentino por el que pidió Bullrich es Germán Giuliani, identificado por la prensa local como un abogado que fue detenido en mayo de 2025 por las autoridades venezolanas tras viajar al país por trabajo.

Según el último boletín de la ONG venezolana Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».

Este jueves, por otra parte, Milei recibió en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, a la activista venezolana Elisa Trotta, referente en Argentina de la oposición al Gobierno chavista y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

De acuerdo a un comunicado difundido por FADD, durante la reunión, de la que también participaron el canciller Pablo Quirno y la diputada oficialista Sabrina Ajmechet, abordaron la situación en Venezuela tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado sábado.

«Argentina ha sido el principal aliado de la libertad en Latinoamérica. Nunca olvidaremos su compromiso con la restitución de la democracia en Venezuela ni la solidaridad con la que acogieron a millones de venezolanos forzados al exilio», transmitió Trotta a Milei, y destacó que «la comunidad internacional debe actuar unida para que Venezuela avance hacia una transición democrática real, plena y sostenible». EFE

