Gobierno de Perú crea grupo de trabajo contra inseguridad del transporte en Lima y Callao

2 minutos

Lima, 20 ago (EFE).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú creó este martes un grupo de trabajo para buscar soluciones al transporte urbano de la capital Lima y la colindante ciudad portuaria de Callao, en medio de las denuncias de extorsiones de numerosas empresas a las que organizaciones criminales reclaman cupos de dinero.

A través de una resolución ministerial, este grupo tendrá la misión de identificar vicisitudes que puedan afectar y mejorar la red de transportes de Lima y Callao, un área metropolitana en la que viven cerca de 11 millones de personas, aproximadamente la tercera parte de toda la población de Perú.

Entre los puntos principales de este grupo de trabajo estará “la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto”, según dicta la propia resolución.

El conjunto estará representado por personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los gremios formales de transporte urbano de Lima y Callao, todos ellos implicados de manera voluntaria y no remunerada.

Con la conformación de este grupo, los gremios de transportistas suspendieron un paro que habían convocado para este jueves en protesta contra la inseguridad a la que se ven expuestos por parte de las organizaciones criminales que les exigen dinero a cambio de no atentar contra ellos.

El propio ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, César Sandoval, anticipó que este grupo de trabajo permitirá, junto con los representantes de los transportistas formales, «implementar las medidas que contribuyan a la solución del transporte urbano».

Una vez los integrantes estén acreditados, el grupo, que se prevé se instale en un espacio de diez días laborales, iniciará sus trabajos por un plazo máximo de seis meses, ampliable en caso necesario por ese mismo periodo. EFE

