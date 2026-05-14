Gobierno de Portugal avanza con reforma de la ley laboral pese a no tener apoyo social

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Lisboa, 14 may (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal anunció este jueves que ha aprobado una propuesta de reforma de la ley laboral que ahora será remitida al Parlamento pese a que no logró alcanzar un acuerdo con la concertación social en nueve meses de negociaciones.

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa tras el consejo de ministros por la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, quien justificó que esta reforma es necesaria porque Portugal tiene, según sus datos, «la segunda legislación laboral más rígida» de la OCDE.

Esto, argumentó, influye negativamente en el desempleo joven, en la productividad y competitividad de las empresas y en la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre otras razones. EFE

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