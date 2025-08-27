Gobierno de Trump amplía control sobre Washington al asumir la gestión de estación central

3 minutos

Washington, 27 ago (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que asume la gestión de la estación central de trenes de Washington, conocida como Union Station, como parte de su estrategia para aumentar el control sobre la capital en su «lucha contra el crimen».

«Vamos a recuperar la gestión total por parte del Departamento de Transportes y vamos a realizar inversiones para asegurarnos de que esta estación no esté sucia y que no haya personas sin hogar», aseguró el secretario de Transportes, Sean Duffy, durante la presentación de unos trenes de alta velocidad en la misma estación.

Según dijo, buscan hacer de la terminal «un lugar atractivo»: «Hace falta invertir aquí, ha estado descuidado durante décadas y eso se nota. Queremos hacer de este lugar la estación de tren más importante, no solo de América, sino del mundo», recalcó.

«Hoy anunciamos que retomamos el control directo de la estación, no como una maniobra de poder. Siempre lo hemos tenido, pero creemos que podemos gestionar la propiedad mejor, atraer más inquilinos, aumentar los ingresos», insistió Duffy.

La estación central, aunque es propiedad del Departamento, ha estado hasta ahora controlada por la empresa privada Union Redevelopment y por Amtrak, la empresa pública de transporte ferroviario de EE.UU..

Este es un nuevo paso de la Administración Trump para hacerse con el control de la capital, que le ha llevado a varios enfrentamientos con las autoridades locales demócratas, además de con activistas y organizaciones que acusan al Gobierno de aprovechar su supuesta guerra contra el crimen para detener a migrantes indocumentados.

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una «emergencia» por la alta criminalidad.

Además, activó a 800 miembros de la Guardia Nacional, que sumados a los de seis estados gobernados por republicanos que han decidido enviar más efectivos suponen más de 2.000 efectivos, solo de esta unidad, patrullando por la ciudad.

Union Station ha sido uno de los escenarios donde el Ejército ha estado más presente.

También trabajan en las calles de la capital la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Control de Inmigación y Aduanas (ICE).

Según explicó este martes la fiscal general, Pam Bondi, ya se han arrestado 1.178 personas en Washington y se han requisado 123 armas ilegales. EFE

ecs/llb