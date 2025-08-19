Gobierno de Trump hizo unos 400 arrestos en primera semana de toma federal en Washington

2 minutos

Washington, 19 ago (EFE).- La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que ha arrestado a más de 400 personas en Washington D.C. desde que tomó el control de la Policía de la capital hace una semana, como parte de una campaña contra el crimen impulsada por el mandatario.

«Desde que comenzó nuestra misión, ha habido un total de 465 detenciones, 68 armas incautadas y múltiples cargos presentados por homicidio, narcóticos y delitos con armas de fuego», detalló en X la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, designada por Trump para supervisar la toma federal de las fuerzas del orden en la ciudad.

Según Bondi, la noche de este lunes se realizaron 52 arrestos, entre ellos un miembro de la mara Salvatrucha (MS-13), y se retiraron 9 armas de fuego de las calles.

«Casi la mitad de estas detenciones ocurrieron en las zonas de mayor criminalidad de Washington DC. Tanto residentes como turistas valoran este esfuerzo extraordinario de nuestras fuerzas del orden en D.C. y a nivel federal», dijo.

Trump declaró una «Emergencia de Seguridad Pública» y tomó el control de la Policía de Washington el pasado 11 de agosto, cuando también anunció la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional de la capital, amparado en una cláusula de la Ley de Autonomía que regula la autogestión del Distrito de Columbia desde 1973.

Desde entonces, la capital estadounidense ha visto un incremento exponencial en la presencia de agentes de agencias federales como el FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Unos 900 soldados de la Guardia Nacional de los estados de Virginia Occidental, Ohio, Misisipi y Carolina del Sur llegarán en los próximos días para reforzar la operación federal, según anunciaron los gobernadores republicanos de esos territorios.

De acuerdo con el presidente, estas acciones son necesarias debido a la «ola de delitos» que sufre la ciudad, afirmaciones rechazadas por los gobernates locales, que afirman que las cifras actuales de crímenes violentos son las más bajas de las últimas décadas.

El viernes pasado, las autoridades de Washington demandaron a la Administración del republicano por lo que consideran una «toma hostil» de la Policía de la capital por el Gobierno federal, que según afirman, ha abusado de su autoridad.

Durante el sábado, varias decenas de personas protestaron en áreas céntricas de la ciudad contra lo que calificaron de «gesto fascista» por parte del presidente a gritos de «Liberen a D.C.». EFE

