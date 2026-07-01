Gobierno electo activa transición en Colombia entre críticas de Petro y desafío de Cepeda

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Bogotá, 30 jun (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este martes al equipo que preparará la transición con el Gobierno saliente de Gustavo Petro, que horas después fijó para el jueves el inicio formal del traspaso de poderes, mientras el mandatario defendió la gestión de su Administración.

En paralelo, el excandidato presidencial Iván Cepeda llamó a la «desobediencia civil pacífica» si el futuro jefe de Estado no renuncia a su nacionalidad estadounidense.

El equipo de transición de De la Espriella lo conforman unas 1.300 personas y estará encabezado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien aseguró que se trata de «la apuesta más audaz que se ha hecho en toda la historia de Colombia para un proceso de transición».

Restrepo explicó que la estrategia, denominada «Arca de Noé», comenzó hace ocho meses y estará organizada por sectores, cada uno con equipos técnicos encargados de recopilar información sobre el estado de las entidades, identificar los principales desafíos y preparar las decisiones que deberá adoptar el nuevo Gobierno desde el inicio de su mandato.

Como parte del plan anunció la creación de un grupo élite anticorrupción que recopilará denuncias e información sobre presuntas irregularidades en la Administración de Petro y que, de encontrar méritos, trasladará los casos a las autoridades judiciales.

Agregó que también se construye un banco de proyectos estratégicos para que el Ejecutivo entrante llegue al poder «con diagnósticos y prioridades definidos en cada área», dijo Restrepo al término de la reunión en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, que contó con la presencia de De la Espriella, quien no hizo declaraciones a la prensa.

Este martes De la Espriella también designó al economista y dirigente conservador Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, cargo que asumirá el próximo 7 de agosto con el inicio del nuevo Gobierno.

Repuesta del Gobierno saliente

Las declaraciones provocaron una rápida respuesta del presidente Petro, quien aseguró en su cuenta de X que el énfasis de la transición en presuntos casos de corrupción busca en realidad «desconocer los grandes avances sociales» de su Gobierno y no investigar posibles delitos.

El mandatario sostuvo además que la próxima Administración deberá respetar el Plan Nacional de Desarrollo «Colombia Potencia de la Vida», vigente hasta mediados del próximo año por tratarse de una ley, y defendió su gestión.

Horas después, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador del equipo de transición del Gobierno saliente, anunció que el próximo jueves sostendrá una primera reunión con Restrepo en la Casa de Nariño para definir el cronograma del traspaso de poderes.

El funcionario subrayó que el proceso se regirá por la Ley 951 de 2005, insistió en que «no hay cogobierno» hasta el 6 de agosto y rechazó que la transición se convierta en un escenario para formular acusaciones políticas o amenazas de investigaciones contra la actual Administración.

Cepeda llama a la desobediencia civil

En paralelo, Cepeda pidió a De la Espriella renunciar a la nacionalidad estadounidense antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto y aclarar la naturaleza de su colaboración con la justicia de ese país en el caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab, de quien fue abogado el presidente electo.

El senador del Pacto Histórico aseguró que, de no hacerlo, emprenderá «el camino de la desobediencia civil pacífica» porque no reconocerá «la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional».

También reiteró que la ciudadanía estadounidense del presidente electo puede generar conflictos de interés y reclamó explicaciones sobre su relación con Saab y con las autoridades estadounidenses.

Las declaraciones representan un endurecimiento del discurso de Cepeda, quien, tras reconocer oficialmente el triunfo de De la Espriella, había anunciado que ejercería una oposición «democrática y constructiva» desde el Congreso.

La jornada coincidió además con la publicación del tercer informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), que felicitó a los colombianos por una segunda vuelta «cívica y pacífica», reconoció la elección de la fórmula integrada por De la Espriella y Restrepo para el período 2026-2030 y destacó el trabajo de las autoridades electorales. EFE

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